Зірковий футболіст відверто розповів, як він і його родина пережили трагічну втрату. Кріштіану Роналду зізнався, що підтримка одне одного допомогла пережити той складний період у житті їх сім'ї, передає 24 Канал із посиланням на ютуб-канал UR · Cristiano.

Як сім'я Роналду пережила смерть дитини?

Нападник збірної Португалії впевнений, що втрата дитини допомогла зміцнити його стосунки із Джорджиною Родрігес.

З часом я зрозумів, що навіть у найгірші моменти потрібно змушувати все рухатися далі. Адже навіть коли ти переживаєш хороші моменти, це не означає, що погані часи не настануть. Потрібно намагатися знаходити баланс у всьому – і в хороші, і в погані моменти, щоб приводити ситуацію до базової точки. Це те, чого я навчився. Так, це був складний період, але чесно – це добре, бо я багато чого навчився. Я побачив життя з іншого боку,

– сказав Роналду.

Що відомо про втрату дитини у сім'ї Роналду?

У квітні 2022 року Кріштіану на своїй сторінці в інстаграмі повідомив про втрату дитини.

Стало відомо, що у пари повинна була народитись двійня – хлопчик та дівчинка. Кріштіану та Джорджина вже навіть визначились із іменами, але, на жаль, вижила лише дівчинка. Хлопчик – помер.

Станом на 2025 рік Роналду та його кохана виховують п'ятеро дітей – Кріштіану-молодшого, близнюків Єву і Матео, Алану Мартіну та Беллу Емеральду. Перші троє дітей зірки футболу є від сурогатної матері.

Раніше видання The Sun цитувало слова Роналду, який розповідав про реакцію їх дітей на втрату братика.

"Коли Джорджина приїхала додому, діти почали питати, де друга дитина. Через тиждень ми прийняли рішення, що будемо чесні з дітьми і скажемо, що Анхель – так ми назвали сина – потрапить на небеса. Діти все розуміють. Вони підходять і кажуть: "Тату, я зробив це для Анхеля" і показують на небо. Мені це подобається, значить він – частина їхнього життя. Я не збирався брехати своїм дітям. Я сказав правду, хоча в даній ситуації це і важко", – розповідав Кріштіану.

