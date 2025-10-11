Проте смерть Гатті-молодшого не єдиний випадок, коли передчасно вмирають діти у відомих спортсменів і тренерів. 24 канал розповідає про трагічні смерті нащадків у сім'ях знаменитостей.

Що сталося у сім'ї Берінчика?

Український боксер Денис Берінчик в інтерв'ю ютуб-каналу INTERSPORT Україна розповів, що 30 червня 2018 року втратив новонародженого сина Тимура.

Як ми скажемо – на все воля Божа. Але коли ось є наші лікарі, які не дуже сильно освічені, і ми знаємо, як вони вчилися, тому що так само вчилися і ми. Є момент похибки на докторську ситуацію. Вкололи щось, викликали передчасні пологи, сказали, що потрібно зберігати плід, порахували свої терміни, але на шестимісячному етапі зробили кесарів, розтин,

– розповів боксер.

Берінчик розповів, що його син був дуже маленьким, тому його підключили до апарату штучного дихання. Через два тижні дитину хрестили, але він помер.

Боксер поділився тим, як пережити подібне горе. Колишній чемпіон світу сказав, що вони трималися разом зі своєю дружиною.

"Важко дуже пережити. Напевно, кожен чоловік може взятися за алкоголь і не тільки. Думаю, багато сімейних пар можуть подати на розлучення, тим самим зруйнувати те, що у них є. Звичайно, потрібно відволікатися на роботу, на самого себе. В першу чергу підтягнути здоров'я і триматися разом. Якщо будеш сам – буде набагато важче це перенести без емоційної підтримки, без розмови", – додав Денис.

Денис Берінчик розповів, що на той момент постійна зайнятість також допомогла йому пережити втрату новонародженого сина Тимура. Боксер пригадав, що тоді він брав участь у "Танцях з зірками", а потім у нього відбувся поєдинок.

Хто помер у родині Луїса Енріке?

Як повідомляє AP News, в іспанського тренера Луїса Енріке у 2019 році померла дев'ятирічна донька Ксана. Дівчинці діагностували рак кісток, з яким вона боролася довгий час.

Енріке, коли дізнався про діагноз покинув пост головного тренера збірної Іспанії, аби провести більше часу з родиною. Спеціаліст слідкував за тим, що відбувається у національній команді, попри відсутність, а через чотири місяці повернувся на посаду.

Відзначимо, що у 2015 році Луїс Енріке виграв з Барселоною Лігу чемпіонів. Після фінального свистка на полі відбувся пам'ятний момент, коли іспанський тренер зі своєю донькою Ксаною встановили на полі прапор каталонського клубу.

У 2025 році Енріке виграв Лігу чемпіонів з ПСЖ. Вболівальники парижан віддячили головному тренеру за перший євротрофей для клубу, присвятивши банер іспанцю та його доньці.

Вболівальники парижан відтворили пам'ятний момент з фіналу Ліги чемпіонів 2015 року. Проте замість прапора Барселони було зображено стяг ПСЖ.

Яке горе трапилося у родині Баллака?

У 2021 році у родині відомого німецького футболіста Міхаеля Баллака трапилося горе. За інформацією People.com, загинув Еміліо Баллак – 18-річний син ексзірки Баварії та Челсі.

Трагічна подія відбулася внаслідок аварії на квадроциклі у Португалії. У пресслужбі Челсі висловили співчуття Міхаелю Баллаку та його сім'ї.

Усі, хто пов’язаний з футбольним клубом Челсі, шоковані та засмучені звісткою про смерть Еміліо Баллака у жахливо молодому віці 18 років. У цей сумний час ми всі думаємо про його батька Міхаеля та його родину,

– йдеться у повідомленні.

За даними ESPN, аварія за участі 18-річного Еміліо Баллака відбулася приблизно після 2:00 (за місцевим часом) поблизу столиці Португалії – Лісабона. Екстрені служби прибули на місце події, але нащадок відомого футболіста загинув на місці.

Що відомо про трагедію Браянта?

26 січня 2020 року у США відбулася трагічна подія. Кобі Браянт загинув внаслідок нещасного випадку в Калабасі, штат Каліфорнія.

Разом з відомим баскетболістом Лос-Анджелес Лейкерс загинули ще семеро людей в авіакатастрофі – розбився гелікоптер. На борту була також 13-річна донька Кобі – Джанна Браянт.

7 лютого 2020 року Кобі Браянта та його доньку Джанну поховали у меморіальному парку Пасіфік В'ью у Ньюпорт-Біч у Каліфорнії.

Що сталося в сім'ї Роналду?

У 2022 році у родині Кріштіану Роналду трапилося горе. Форвард, який тоді грав за Манчестер Юнайтед та його кохана Джорджина Родрігес під час пологів втратили дитину.

З глибоким сумом ми повідомляємо про те, що наш малюк помер. Лише народження нашої дівчинки дає нам сили пережити цей момент завдяки долі надії та радості. Ми хотіли б подякувати лікарям та медсестрам за надану допомогу та підтримку. Ми спустошені та просимо про конфіденційність у цей дуже важкий час. Наш хлопчик, ти наш янгол. Ми любитимемо тебе вічно,

– написав Роналду в інстаграмі.

Відзначимо, що Роналду та його кохана Джорджина виховують ще п'ятьох дітей. Це Кріштіану Роналду-молодший, Єва, Матео, Алана Мартіна та Белла Есмеральда.

Роналду пригадував, як фанати Ліверпуля вшанували пам'ять його померлого сина під час матчу проти Манчестер Юнайтед на "Енфілді". На 7-й хвилині гри вболівальники заспівали пісню "You'll never walk alone".

Як померла донька Майка Тайсона?

Як повідомляє УНІАН, у 2009 році померла донька американського боксера Майка Тайсона. Дівчинка загинула внаслідок нещасного випадку.

25 травня Іксодес Тайсон доставили у лікарню у місті Фінікс. Перед тим 4-річна донька "Залізного Майка" гралася вдома з біговою доріжкою і тоді на її шиї випадково затягнувся дріт тренажера.

У той момент Іксодес перебувала наодинці, лише через певний проміжок часу їй помітив старший брат та покликав мати на допомогу. Доньку Тайсона доставили у лікарню, де вона померла.

Тоді Майк Тайсон перебував у Лас-Вегасі. Американський боксер одразу вилетів у Фінікс, дізнавшись про трагедію.