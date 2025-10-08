Артуро Гатті-молодшому було лише 17 років. Він також займався боксом, як і його зірковий батько, пише 24 Канал із посиланням на Boxing News.

Що відомо про Артуро Гатті-молодшого?

Відзначимо, що до кінця 2025 року 17-річний боксер повинен був провести виставковий бій в андеркарді Хуана Естради у Мексиці. Саме у цій країні Латинської Америки перестало битись серце юного боксера.

Спершу Гатті-молодший раптово зник зі списку учасників боксерської події, а згодом стало відомо про його своєчасну смерть. Як повідомило видання Daily Mail, хлопця знайшли повішеним у Мексиці, де він був разом із матір'ю Амандою Родрігес. Тіло боксера знайшов сусід. Наразі невідомо, що могло стати причиною самогубства.

Свій останній допис в інстаграмі молодий боксер зробив 22 вересня.

Відзначимо. Його батько Артуро Гатті помер у 2009-му. Боксер із Канади знайшли мертвим у готелі в Бразилії, а місцева поліція визнала смерть бійця насильницькою. За його спиною було 40 переможних боїв (31 – нокаутом) та 9 поразок (дані BoxRec).

Нагадаємо, що 14 вересня 2025 року раптово обірвалось життя легендарного Ріккі Хаттона. Його тіло знайшли мертвим у власному будинку. Повідомлялось, що у нього були проблеми з наркотиками та алкогольними напоями, а також були проблеми із психікою.

За декілька днів до своєї смерті Хаттон дав відверте інтерв'ю для First Round TV, де розповів про те, що вдячний близьким за те, що не завершив життя самогубством під час боротьби з проблемами, які стосуються психічного здоров'я.

"Я думаю найкраще, що я зробив, те, що взяв себе в руки, встановив розпорядок дня, зайняв себе чимось. Я маю щодня собі ставити завдання, знаєте, і це вже половина проблеми. Коли у тебе забагато вільного часу, ти набуваєш шкідливих звичок. Отже, я заповнив свій час, і я думаю про себе, я дякую собі щодня. Я не вбив себе, бо я б не побачив свою онуку, не зробив би багато речей", – сказав Хаттон.