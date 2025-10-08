20-річний боксер словацько-нігерійського походження заявив, що поміж тренуванням та боєм із Олександром Усиком обрав би перше. На думку Мозеса Ітауми, поєдинок проти непереможного українського чемпіона б не дав йому нічого особливого, адже Олександр є бійцем іншої епохи, передає 24 Канал із посиланням на Adam Smith – The Voice of Boxing.
Чому Ітаума не поспішає битись проти Усика?
Також Ітаума припустив, що говорили б у пресі, якби він зазнав поразки чи здобув перемогу у потенційному бою проти Усика.
Мені здається, що я не отримаю нічого особливого від цього бою, окрім того, що стану чемпіоном світу. Все інше — не буде нічого позитивного. Якщо Усик мене переможе, то говоритимуть: "Чому Усик був на рингу з Мозесом Ітаумою? Він же ще дитина". І так далі. Але якщо я переможу Усика, то казатимуть: "Він ніби постарів за одну ніч". Розумієш, про що я? Це як пастка-22. Але я отримуватиму таку реакцію у всіх боях,
– сказав Мозес.
Молодий британський боксер додав, що отримав таку ж реакцію після бою із Ділліаном Вайтом, у якому легко нокаутував 37-річного суперника.
Раніше британський журналіст Адам Сміт у коментарі talkSPORT Boxing розповідав про бажання Ітауми відвідати наступний тренувальний табір Усика.
"Він хоче провести час у тренувальному таборі Олександра, бо це щось неймовірне, я такого не бачив за весь свій час у боксі. Методика тренувань Олександра – унікальна, і я думаю, що Мозес, як шульга та молодий боксер надважкої ваги, який тільки набирає обертів, дуже багато чого навчиться поруч із ним. Тож, як на мене – йди поруч із ним, набирайся досвіду, але поки не варто битися з ним", – сказав представник ЗМІ.
Що відомо про потенційну битву Усик – Ітаума?
ЗМІ продовжують приписувати Ітауму у список потенційних суперників Усика попри те, що Мозес заявив, що не буде кидати виклик українському боксеру.
Ітаума запевняв, що наразі не заслужив на такий великий бій проти непереможного українця.
Після перемоги над Вайтом за спиною 20-річного британця 13 поспіль переможних боїв, 11 із яких завершувались нокаутом (дані BoxRec).
Йому пророкують наступництво Усика на вершині хевівейту, а сам Усик запевняв, що в Ітауми велике майбутнє.