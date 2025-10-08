Артуро Гатти-младшему было всего 17 лет. Он также занимался боксом, как и его звездный отец, пишет 24 Канал со ссылкой на Boxing News.

Что известно об Артуро Гатти-младшем?

Отметим, что до конца 2025 года 17-летний боксер должен был провести выставочный бой в андеркарде Хуана Эстрады в Мексике. Именно в этой стране Латинской Америки перестало биться сердце юного боксера.

Сначала Гатти-младший внезапно исчез из списка участников боксерского события, а впоследствии стало известно о его своевременной смерти. Как сообщило издание Daily Mail, парня нашли повешенным в Мексике, где он был вместе с матерью Амандой Родригес. Тело боксера нашел сосед. Пока неизвестно, что могло стать причиной самоубийства.

Свое последнее сообщение в инстаграмме молодой боксер сделал 22 сентября.

Отметим. Его отец Артуро Гатти умер в 2009-м, когда парню исполнился всего год. Боксер из Канады нашли мертвым в Бразилии, а местная полиция признала смерть бойца насильственной. За его спиной было 40 победных боев (31 – нокаутом) и 9 поражений (данные BoxRec).

Напомним, что 14 сентября 2025 года внезапно оборвалась жизнь легендарного Рикки Хаттона. Его тело нашли мертвым в собственном доме. Сообщалось, что у него были проблемы с наркотиками и алкогольными напитками, а также были проблемы с психикой.

За несколько дней до своей смерти Хаттон дал откровенное интервью для First Round TV, где рассказал о том, что благодарен близким за то, что не завершил жизнь самоубийством во время борьбы с проблемами, касающихся психического здоровья.

"Я думаю лучшее, что я сделал, то, что взял себя в руки, установил распорядок дня, занял себя чем-то. Я должен ежедневно себе ставить задачи, знаете, и это уже половина проблемы. Когда у тебя много свободного времени, ты приобретаешь вредные привычки. Итак, я заполнил свое время, и я думаю о себе, я благодарю себя каждый день. Я не убил себя, потому что я бы не увидел свою внучку, не сделал бы много вещей", – сказал Хаттон.