Звездный футболист откровенно рассказал, как он и его семья пережили трагическую потерю. Криштиану Роналду признался, что поддержка друг друга помогла пережить тот сложный период в жизни их семьи, передает 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал UR - Cristiano.

Стоит внимания Горе в семье Роналду, трагедия Тайсона: что известно о смерти детей звездных родителей-спортсменов

Как семья Роналду пережила смерть ребенка?

Нападающий сборной Португалии уверен, что потеря ребенка помогла укрепить его отношения с Джорджиной Родригес.

Со временем я понял, что даже в худшие моменты нужно заставлять все двигаться дальше. Ведь даже когда ты переживаешь хорошие моменты, это не значит, что плохие времена не наступят. Нужно стараться находить баланс во всем – и в хорошие, и в плохие моменты, чтобы приводить ситуацию к базовой точке. Это то, чему я научился. Да, это был сложный период, но честно – это хорошо, потому что я многому научился. Я увидел жизнь с другой стороны,

– сказал Роналду.

Что известно о потере ребенка в семье Роналду?

В апреле 2022 года Криштиану на своей странице в инстаграме сообщил о потере ребенка.

Стало известно, что у пары должна была родиться двойня – мальчик и девочка. Криштиану и Джорджина уже даже определились с именами, но, к сожалению, выжила только девочка. Мальчик – умер.

По состоянию на 2025 год Роналду и его возлюбленная воспитывают пятеро детей – Криштиану-младшего, близнецов Еву и Матео, Алану Мартину и Беллу Эмеральду. Первые трое детей звезды футбола есть от суррогатной матери.

Ранее издание The Sun цитировало слова Роналду, который рассказывал о реакции их детей на потерю братика.

"Когда Джорджина приехала домой, дети начали спрашивать, где второй ребенок. Через неделю мы приняли решение, что будем честны с детьми и скажем, что Анхель – так мы назвали сына – попадет на небеса. Дети все понимают. Они подходят и говорят: "Папа, я сделал это для Анхеля" и показывают на небо. Мне это нравится, значит он – часть их жизни. Я не собирался врать своим детям. Я сказал правду, хотя в данной ситуации это и трудно", – рассказывал Криштиану.

Отметим, что Роналду продолжает феерить в Аль-Насре. Криштиану уверенно идет к отметке в 1000 голов.