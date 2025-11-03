Минулими вихідними Роналду двічі відзначився за Аль-Наср у матчі проти Аль-Фейха у чемпіонаті Саудівської Аравії. Скільки залишилось легендарному футболісту до 1000 голів – розповідає 24 канал.

Скільки голів забив Роналду?

Кріштіану Роналду розпочав свою кар'єру у лісабонському Спортінгу. В Португалії він зіграв у 31 матчі, у яких оформив п'ять голів.

Пізніше португальський форвард перейшов в Манчестер Юнайтед, де відзначився 118 забитими м'ячами. Під час виступів у мадридському Реалі Роналду забив 450 голів.

У складі Ювентуса футболіст відзначився 101 голом, а під час другого повернення в Манчестер він оформив 27 забитих м'ячів.

У 2022 році Кріштіану Роналду приєднався вільним агентом до Аль-Насра. У клубі з Саудівської Аравії форвард забив 108 голів.

У збірній Португалії нападник відзначився 143 голами та є найкращим бомбардиром в історії національних команд. Наразі в активі Кріштіану Роналду 952 забитих м'ячі за кар'єру.

Відеоогляд матчу Аль-Наср – Аль-Фейха:

До слова. Кріштіану Роналду збаив 900-й ювілейний гол у вересні 2024 року у матчі проти Польщі у Лізі націй. Португалець єдиний футболіст, який перетнув цю позначку.

Скілький голів у Мессі за кар'єру?

Відзначимо, що найближчим переслідувачем Роналду є Ліонель Мессі. Аргентинець забив за свою кар'єру 898 голів.

Раніше Йозеф Біцан, який грав з 1931 по 1955 роки, був ближчим до позначки у 1000 голів, ніж Кріштіану, але він зупинився на 805 забитих м'ячах. Австрійський футболіст помер у 2001 році.

Яку кількість голів забив Пеле?

Вважається, що Пеле за свою кар'єру забив понад 1000 голів ще у далекому 1969 році. Колишній футболіст постійного говорив про це та неодноразово обурувався щодо того, що він лише п'ятий у списку найкращий бомбардирів в історії.

За офіційними даними, легенда бразильського та світового футболу не перетнув і позначку у 800 забитих м'ячів. На його рахунку 762 голи за всю кар'єру.

Коли Роналду заб'є 1000 голів?

Аналітики Sky Sports провели дослідження, щоб спрогнозувати, коли Кріштіану Роналду заб'є 1000 голів у кар'єрі. За їх прогнозами, якщо футболіст збереже свій темп, то історичне взяття воріт відбудеться у жовтні 2026 року.

Нагадаємо, що збірна Португалії близька до виходу на чемпіонат світу-2026, де Роналду планує зіграти. Окрім того, легендарний футболіст має контракт з Аль-Насром до літа 207 року.

Раніше Роналду відзначився дублем за збірну Португалії у відборі на мундіаль 2026 року. Кріштіану вкотре переписав історію світового футболу.