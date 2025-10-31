Окрім того, часто від атмосфери у роздягальні залежать результати команди на полі. 24 канал розповідає про найгучніші конфлікти між гравцями та тренерами у світі футболу.

Конфлікти у Реалі

Кріштіану Роналду перейшов у Реал у 2009 році, а вже через рік "вершкових" очолив Жозе Моурінью. Як пише Goal, стосунки між португальським футболістом та тренером-земляком були складними з самого початку.

Роналду та Моурінью / Фото Реал Мадрид

Спеціаліст вважав Роналду надмірним, а сам футболіст був незадоволений критикою від головного тренера. У сезоні 2010/2011 Реал обіграв Барселону у Кубку Іспанії, завдяки переможному голу португальця.

Проте у першому півфіналі Ліги чемпіонів "вершкові" поступилися каталонцям (0:2) на "Сантьяго Бернабеу". Тоді мадридці грали переважно в захисний футбол, що засмучувало Кріштіану.

Нападник попросив команду грати в більш атакувальний футбол. Проте Моурінью розкритикував португальця, який також розповів і журналістам, що йому не подобається така гра.

Головний тренер швидко ухвалив рішення щодо футболіста. Моурінью виключив Роналду з наступної гри Реала проти Сарагоси, яку мадридці зрештою програли – 2:3.

Відзначимо, що Моурінью навіть припинив напряму передавати вказівки Роналду. Він спілкувався з футболістом через своїх помічників.

Цікаво, що Кріштіану навіть замислювався над відходом з "Королівського клубу". Але вже згодом у сварку втрутився Жорже Мендеш, який був агентом гравця та тренера.

Він урегулював конфлікт між Роналду та Моурінью. Футболіст та тренер особливо не розмовляли між собою, залившись лише у ділових стосунках, до кінця роботи наставника у клубі.

У 2013 році у Реалі спалахнув ще один конфлікт, але вже цього разу між капітаном команди Ікером Касільясом та Жозе Моурінью. Відзначимо, що тоді футболісти мадридців та Барселони ледь не билися під час "Ель Класіко".

Ікер Касільяс / Фото Реал Мадрид

Однак багато з них на той час представляли збірну Іспанії. Касільяс організовував вечері в ресторані між гравцями команд, аби уникнути конфліктів під час виступів у національній команді.

Моурінью не сподобалося те, що робить Касільяс. Він посадив голкіпера на лаву запасних, чим викликав свист та гнів "Сантьяго Бернабеу". І у конфлікт знову втрутився Жорже Мендеш.

У клубі вже ніхто не підтримував головного тренера. І тоді агент попросив Роналду стати союзником Моурінью.

Португалець присвятив гол наставнику, а згодом публічно висловився про тренера, заявивши, що він діє лише на благо команди. Однак через деякий час стосунки між Роналду та Моурінью знову зіпсувалися.

Фахівець розритикував футболіста перед одноклубниками, що звісно образило зірку команди.

Тобі треба проявити більше солідарності зі своїми товаришами по команді,

– сказав Моурінью.

У результаті виникла сварка у роздягальні. Моурінью пішов, а Роналду попрямував у душ. Після інциденту стосунки португальців не налагодилися, а головний тренер покинув команду влітку 2013 року.

Бекхем – Фергюсон

Девід Бекхем зі скандалом покинув Манчестер Юнайтед у 2003 році. Як повідомляє Mirror, англійського футболіста вигнали з команди, звинувативши у тому, що він вважає себе авторитетнішим за сера Алекса Фергюсона.

Бекхем та Фергюсон / Фото Goal

Колишній наставник "червоних дияволів" на презентації своєї автобіографії розповів про сварку з Бекхемом.

"Найбільша проблема для мене полягає в тому, що він одружився з Вікторією. Він перейшов з мадридського Реала» до Лос-Анджелес Гелаксі. Я сказав йому все, що думаю про це, і думаю, що він сумував за футболом найвищого рівня. У мене ніколи не було з ним жодних проблем. Він був чудовим хлопцем і став іконою. Він працював над тим, щоб досягти точки, коли став великим гравцем. Ми відпустили його в Реал Мадрид, бо вважали, що це слушний час", – поділився тренер.

Окрім того, Фергюсон розповів про ситуацію у роздягальні, коли Бекхем отримав від нього бутсою по голові.

Він був приблизно за 3,5 метра від мене. Між нами на підлозі лежав ряд нових чобіт. Девід вилаявся. Я рушив до нього, і, наближаючись, копнув чоботом і вдарив його прямо над оком. Звичайно, він підвівся, щоб на мене напасти, але гравці зупинили його,

– розповів Фергюсон.

Відзначимо, що Девід Бекхем спершу не коментував ситуацію в Манчестер Юнайтед. Проте зрештою англійський футболіст висловився про конфлікт з сером Алексом Фергюсоном.

"Я відчував, що мене публічно знущаються, заганяють у кут без жодної причини, окрім злості. Я був у пастці. Я лаявся на нього. Чогось такого жоден гравець, а тим більше жоден з Юнайтед, ніколи не повинен робити з тренером", – сказав Бекхем.

Коста – Конте

У 2017 році виник конфлікт між Дієго Костою та Антоніо Конте у Челсі. Головний тренер перейшов на іншу схему, де іспанський нападник не вписувався в його плани.

Коста і Конте / Фото Челсі

Звісно, Кості це не сподобалося і він відмовився тренуватися. Як повідомляє ESPN, пізніше головний тренер відправив футболісту. повідомлення про те, що він не входить в його плани.

Найкращого на той час бомбаридра Челсі шокувала подібна новина, але він вже вимушений був шукати новий клуб. Коста після одного з матчів за збірну Іспанії розповів про звістку від головного тренера лондонців.

Я гравець Челсі, але вони не хочуть, щоб я там був. Конте сказав, що не розраховує на мене в наступному сезоні. Я вже переслав повідомлення людям з Челсі, щоб вони вирішували, але очевидно, що тренер не розраховує на мене і не хоче, щоб я там був,

– сказав форвард.

Натомість Антоні Конте заперечив слова Дієго Кости. Італійський спеціаліст пояснив, чому футболіст був відсутній на матчах.

"Дієго припинив тренування через біль у спині, а потім протягом тижня він не тренувався з нами", – висловився тренер.

Зрештою Коста у вересні 2017 року підписав контракт з Атлетіко. У січні 2018 року форвард почав виступи в іспанському клубі.

Роналду – Тен Хаг

Кріштіану Роналду у 2021 році повернувся в Манчестер Юнайтед. А вже через рік "червоних дияволів" очолив Ерік Тен Хаг.

Португалець пропустив передсезонні тренування через сімейні проблеми. Як відомо під час пологів у нього померла одна дитина. Згодом клуб хотів продати Кріштіану, але Тен Хаг заявив, що він частина команди та не продається.

Роналду і Тен Хаг / Фото Манчестер Юнайтед

Однак згодом португалець втратив місце у стартовому складі команди. В одному з матчів головний тренер вирішив випустити Роналду на 89-й хвилині матчу, але португалець відмовився, що стало ключовим моментом.

У листопаді 2022 року Роналду дав велике інтерв'ю журналісту Пірсу Моргану, у якому звинуватив керівництво та тренера.

Я не поважаю його, бо він не виявляє поваги до мене. Не лише тренер, а й ще двоє чи троє з клубу. Я почуваюся зрадженим,

– висловився Кріштіану.

У січні 2023 року Роналду покинув Манчестер Юнайтед. Кріштіану перейшов в Аль-Наср на правах вільного агента.

Ібрагімович – Гвардіола

У 2009 році у Барселоні спалахнув конфлікт між Златаном Ібрагімовичем та Пепом Гвардіолою. За інформацією Sky Sports, шведський форвард розповідав, що перші шість місяців співпраці були чудовим.

Гвардіола та Ібрагімович / Фото Mundo Deportivo

Проте згодом Гвардіола змінив тактику, що засмутило Ібрагімовича, оскільки його роль зменшилася. У підсумку футболіст вирішив поговорити з головним тренером.

Я сказав, що вважаю, що ви жертвуєте деякими гравцями заради одного Мессі. Він відповів, що не думає, що це так, але я розумію, що ти кажеш. Я подбаю про це, немає проблем, я все вирішу,

– розповів Ібрагімович.

Вже у наступних матчах Барселони футболіст відчув на собі значні наслідки розмови з головним тренером. Нападник опинився на лаві запасних.

Златан Ібрагімович відзначив, що Пеп Гвардіола навіть перестав з ним спілкуватися. І коли футболіст заходив до кімнати, то спеціаліст виходив, уникаючи його.

Окрім того, як пише Mundo Deportivo, розбіжності між футболістом та тренером виникли через автомобіль. Ібрагімович проігнорував прохання Гвардіоли не приїздити на тренування на "Феррарі".

У підсумку шведський футболіст покинув Барселону у 2010 році. Він перейшов у Мілан на правах оренди, а вже через рік підписав повноцінний контракт з італійським клубом.

