Проте в Динамо не вперше відбуваються подібні випадки. 24 канал розповідає про минулі конфлікти головних тренерів з футболістами у київському клубі.

Блохін – Мілевський

Олег Блохін восени 2012 року очолив київське Динамо. Артем Мілевський дозволив собі прийти на презентацію нового головного тренера "біло-синіх" у халаті, наче тільки вийшов з бані.

Мілевський на презентації Блохіна / Скриншот з відео Динамо ТБ

Блохін відреагував на зухвалу поведінку Мілевського, якого було переведено у дубль київського Динамо. Пізніше футболіста взагалі виставили на трансфер – тренер заявив, що нападник неодноразово порушував режим.

Ми ж дорослі люди. Збивають його або не збивають, але треба ж приходити не п'яним на тренування. Так, п'яних людей я тренувати не вмію,

– розповідав Блохін.

Окрім того, тодішній головний тренер Динамо розповів, що неодноразово проводив розмови з футболістом, але той не зробив висновків. Мілевський не залишився осторонь та теж говорив про конфлікт з Блохіним.

З цією людиною неможливо розмовляти. У нього зіркова хвороба. Він досі залишається із Золотим м'ячем. Навіть на тренування з ним їздив. У Блохіна скрізь тільки я, я, я,

– розповідав форвард.

У результаті Артем Мілевський залишив Динамо у 2013 році. Оскільки з футболістом не продовжили контракт.

До слова. Нещодавно Олег Блохін спростував заяву Артема Мілевського про "Золотий м'яч". Спеціаліст заявив, що подібної ситуації ніколи не було.

Однак конфлікт між Мілевським та Блохіним не завершився. Нападник у своєму інстаграмі жартував над тренером. Наприклад у 2015 році футболіст опублікував фото в інстаграмі, підписавши його: "Володимирович, з Новим Роком".

Наприкінці 2020 року конфлікт Артема Мілевського з Олегом Блохіним охолов. А форвард зізнався, що жаліє про те, що не зміг перепросити у тодішнього наставника Динамо.

У 2021 році Артем Мілевський на премії "Національна легенда України", яку вручив Володимир Зеленський Олегу Блохіну перепросив перед своїм екснаставником. Тренер у відповідь сказав, що пробачив футболісту.

Газзаєв – Алієв

Газзаєв та Алієв / Фото з відкритих джерел

Були часи, коли український гранд Динамо очолював російський тренер Валерій Газзаєв. У київському клубі спеціаліст "з-за поребрика" працював лише з 2009 по 2010 рік.

Газзаєв поставив себе у клубі, як жорсткий тренер. Головною "фішкою" росіянина були важкі тренування, дисципліна та великі фізичні навантаження. На перших тренувальних зборах в Австрії він викликав Алієва до себе в кабінет для розмов.

Валерій Газзаєв говорив з Олександром Алієвим про його фізичну форму, гру та поведінку. Водночас футболіст сприйняв розмови, як спробу головного тренера натиснути на нього.

Алієв не витримав та звинуватив Газзаєва у тиранії та непрофесійності. Тоді як головний тренер у відповідь заявив, що футболіст має проблеми з дисциліною та алкоголем.

В інтерв'ю українському журналісту Дмитру Гордону Олександр Алієв пригадував період в Динамо на чолі з росіянином Газзаєвим.

Ми приїжджаємо на базу на збір. І тут Газзаєв перед усіма каже, що капітаном назначається Мілевський. Я зрадів, це мій кент. Але вийшов звідти злий. Суркіс до мене підійшов і спитав, що сталося. Я йому так і сказав: "З цим п*******м я більше нічого не хочу мати,

– розповідав Алієв.

Відзначимо, що у грудні 2009 року Олександр Алієв приєднався до московського Локомотива на правах оренди. А у 2010 році колишній футболіст повернувся в Динамо після відставки Валерія Газзаєва.

Газзаєв – Петров

Кирило Петров / Фото з відкритих джерел

Валерій Газзаєв на чолі Динамо відзначився ще одним конфліктом з футболістом київського клубу. Російський тренер посварився з Кирилом Петровим, який повернувся в команду після Євро U-19.

Петров одразу розтягнув м'язи, пропустив кілька тижнів через пошкодження. Проте Газзаєв вважав, що це виправдання та почав тиснути на футболіста, викликаючи його на розмови, як це було з Алієвим.

Окрім того, Петров під час реабілітації набрав декілька зайвих кілограмів. Газзаєв вирішив публічно принизити футболіста, назвавши його свинею перед усією командою.

У жовтні 2009 року Валерій Газзаєв відправив Кирила Петрова у Динамо-2. Однак футболіст не мовчав та прямо говорив головному тренеру у роздягальні про те, навіщо мучатися, якщо він не потрібен.

У підсумку у грудні 2009 року Газзаєва звільнили після поразки від Барселони у Лізі чемпіонів, а Петров залишився в Динамо. Проте у 2010 році футболіст вирішив покинути "біло-синіх", перейшовши у Зорі, де його кар'єра пішла угору.

У 2025 році Кирило Петров пригадав період роботи Валерія Газзаєва у київському Динамо. Своїми спогадами він поділився в інтерв'ю "Українському футболу".

У Газзаєва в голові – радянські правила, мовляв, кожного ранку треба зважуватись. У мене було два зайві кілограми, і він мені сказав: "Іди звідси". На мене вся команда дивиться, а я почав плакати. Чекав на цей момент, але він просто виганяє мене у дубль. Минає тиждень, і Газзаєв мене повертає. Викинув-повернув. Майже не випускав грати,

– розповідав Петров.

Окрім того, він пригадав, що весь сезон просидів на лаві запасних. Газзаєв також пообіцяв, що випустить молодих футболістів, але лише Петров залившся у запасі.

Ребров – Хачеріді

Ребров та Хачеріді / Фото Динамо Київ

Сергій Ребров став тренером Динамо у 2014 році, замінивши Олега Блохіна. Тоді у новоспеченого наставника розпочався конфлікт з Євгеном Хачеріді, який думав, що завжди матиме місце в основі, як писали ЗМІ.

Проте Ребров почав зміни в Динамо, запровадивши ротацію гравців. Спеціаліст не викликав захисника на збори перед матчем проти Ріу Аве у кваліфікації Ліги Європи.

Хачеріді не сподобалось рішення Ребров. Згодом футболіст почав більше проводити часу на лаві запасних. Сергій Станіславович пояснив, це тим, що у захисника є брак у позиційній гри.

Пізніше Хачеріді пішов у відкритий конфлікт з Ребровим. Футболіст заявив, що не буде сидіти на лавці запасних, якщо йому не довіряють.

У результаті у 2017 році Євген Хачеріді змінив клуб. Центральний захисник покинув Динамо та перейшов у грецький ПАОК.

