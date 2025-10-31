Кроме того, часто от атмосферы в раздевалке зависят результаты команды на поле. 24 канал рассказывает о самых громких конфликтах между игроками и тренерами в мире футбола.

Конфликты в Реале

Криштиану Роналду перешел в Реал в 2009 году, а уже через год "сливочных" возглавил Жозе Моуринью. Как пишет Goal, отношения между португальским футболистом и тренером-земляком были сложными с самого начала.

Роналду и Моуринью / Фото Реал Мадрид

Специалист считал Роналду чрезмерным, а сам футболист был недоволен критикой от главного тренера. В сезоне 2010/2011 Реал обыграл Барселону в Кубке Испании, благодаря победному голу португальца.

Однако в первом полуфинале Лиги чемпионов "сливочные" уступили каталонцам (0:2) на "Сантьяго Бернабеу". Тогда мадридцы играли преимущественно в защитный футбол, что расстраивало Криштиану.

Нападающий попросил команду играть в более атакующий футбол. Однако Моуринью раскритиковал португальца, который также рассказал и журналистам, что ему не нравится такая игра.

Главный тренер быстро принял решение относительно футболиста. Моуринью исключил Роналду из следующей игры Реала против Сарагосы, которую мадридцы в итоге проиграли – 2:3.

Отметим, что Моуринью даже прекратил напрямую передавать указания Роналду. Он общался с футболистом через своих помощников.

Интересно, что Криштиану даже задумывался над уходом из "Королевского клуба". Но уже потом в ссору вмешался Жорже Мендеш, который был агентом игрока и тренера.

Он урегулировал конфликт между Роналду и Моуринью. Футболист и тренер особо не разговаривали между собой, залившись только в деловых отношениях, до конца работы наставника в клубе.

В 2013 году в Реале вспыхнул еще один конфликт, но уже на этот раз между капитаном команды Икером Касильясом и Жозе Моуринью. Отметим, что тогда футболисты мадридцев и Барселоны едва не дрались во время "Эль-Класико".

Икер Касильяс / Фото Реал Мадрид

Однако многие из них в то время представляли сборную Испании. Касильяс организовывал ужины в ресторане между игроками команд, чтобы избежать конфликтов во время выступлений в национальной команде.

Моуринью не понравилось то, что делает Касильяс. Он посадил голкипера на скамейку запасных, чем вызвал свист и гнев "Сантьяго Бернабеу". И в конфликт снова вмешался Жорже Мендеш.

В клубе уже никто не поддерживал главного тренера. И тогда агент попросил Роналду стать союзником Моуринью.

Португалец посвятил гол наставнику, а затем публично высказался о тренере, заявив, что он действует только на благо команды. Однако через некоторое время отношения между Роналду и Моуринью снова испортились.

Специалист раскритиковал футболиста перед одноклубниками, что конечно обидело звезду команды.

Тебе надо проявить больше солидарности со своими товарищами по команде,

– сказал Моуринью.

В результате возникла ссора в раздевалке. Моуринью ушел, а Роналду направился в душ. После инцидента отношения португальцев не наладились, а главный тренер покинул команду летом 2013 года.

Бекхэм – Фергюсон

Дэвид Бекхэм со скандалом покинул Манчестер Юнайтед в 2003 году. Как сообщает Mirror, английского футболиста выгнали из команды, обвинив в том, что он считает себя авторитетнее сэра Алекса Фергюсона.

Бекхэм и Фергюсон / Фото Goal

Бывший наставник "красных дьяволов" на презентации своей автобиографии рассказал о ссоре с Бекхэмом.

"Самая большая проблема для меня заключается в том, что он женился на Виктории. Он перешел из мадридского Реала" в Лос-Анджелес Гэлакси. Я сказал ему все, что думаю об этом, и думаю, что он скучал по футболу самого высокого уровня. У меня никогда не было с ним никаких проблем. Он был замечательным парнем и стал иконой. Он работал над тем, чтобы достичь точки, когда стал великим игроком. Мы отпустили его в Реал Мадрид, потому что считали, что это подходящее время", – поделился тренер.

Кроме того, Фергюсон рассказал о ситуации в раздевалке, когда Бекхэм получил от него бутсой по голове.

Он был примерно за 3,5 метра от меня. Между нами на полу лежал ряд новых сапог. Дэвид выругался. Я двинулся к нему, и, приближаясь, копнул сапогом и ударил его прямо над глазом. Конечно, он поднялся, чтобы на меня напасть, но игроки остановили его,

– рассказал Фергюсон.

Отметим, что Дэвид Бекхэм сперва не комментировал ситуацию в Манчестер Юнайтед. Однако в конце концов английский футболист высказался о конфликте с сэром Алексом Фергюсоном.

"Я чувствовал, что надо мной публично издеваются, загоняют в угол без всякой причины, кроме злости. Я был в ловушке. Я ругался на него. Чего-то такого ни один игрок, а тем более ни один из Юнайтед, никогда не должен делать с тренером", – сказал Бекхэм.

Коста – Конте

В 2017 году возник конфликт между Диего Костой и Антонио Конте в Челси. Главный тренер перешел на другую схему, где испанский нападающий не вписывался в его планы.

Коста и Конте / Фото Челси

Конечно, Косте это не понравилось и он отказался тренироваться. Как сообщает ESPN, позже главный тренер отправил футболисту сообщение о том, что он не входит в его планы.

Лучшего на то время бомбардира Челси шокировала подобная новость, но он уже вынужден был искать новый клуб. Коста после одного из матчей за сборную Испании рассказал об известии от главного тренера лондонцев.

Я игрок Челси, но они не хотят, чтобы я там был. Конте сказал, что не рассчитывает на меня в следующем сезоне. Я уже переслал сообщение людям из Челси, чтобы они решали, но очевидно, что тренер не рассчитывает на меня и не хочет, чтобы я там был,

– сказал форвард.

Зато Антони Конте опроверг слова Диего Косты. Итальянский специалист объяснил, почему футболист отсутствовал на матчах.

"Диего прекратил тренировки из-за боли в спине, а затем в течение недели он не тренировался с нами", – высказался тренер.

В конце концов Коста в сентябре 2017 года подписал контракт с Атлетико. В январе 2018 года форвард начал выступления в испанском клубе.

Роналду – Тен Хаг

Криштиану Роналду в 2021 году вернулся в Манчестер Юнайтед. А уже через год "красных дьяволов" возглавил Эрик Тен Хаг.

Португалец пропустил предсезонные тренировки из-за семейных проблем. Как известно во время родов у него умер один ребенок. Впоследствии клуб хотел продать Криштиану, но Тен Хаг заявил, что он часть команды и не продается.

Роналду и Тен Хаг / Фото Манчестер Юнайтед

Однако впоследствии португалец потерял место в стартовом составе команды. В одном из матчей главный тренер решил выпустить Роналду на 89-й минуте матча, но португалец отказался, что стало ключевым моментом.

В ноябре 2022 года Роналду дал большое интервью журналисту Пирсу Моргану, в котором обвинил руководство и тренера.

Я не уважаю его, потому что он не проявляет уважения ко мне. Не только тренер, но и еще двое или трое из клуба. Я чувствую себя преданным,

– высказался Криштиану.

В январе 2023 года Роналду покинул Манчестер Юнайтед. Криштиану перешел в Аль-Наср на правах свободного агента.

Ибрагимович – Гвардиола

В 2009 году в Барселоне вспыхнул конфликт между Златаном Ибрагимовичем и Пепом Гвардиолой. По информации Sky Sports, шведский форвард рассказывал, что первые шесть месяцев сотрудничества были замечательным.

Гвардиола и Ибрагимович / Фото Mundo Deportivo

Однако впоследствии Гвардиола изменил тактику, что огорчило Ибрагимовича, поскольку его роль уменьшилась. В итоге футболист решил поговорить с главным тренером.

Я сказал, что считаю, что вы жертвуете некоторыми игроками ради одного Месси. Он ответил, что не думает, что это так, но я понимаю, что ты говоришь. Я позабочусь об этом, нет проблем, я все решу,

– рассказал Ибрагимович.

Уже в следующих матчах Барселоны футболист почувствовал на себе значительные последствия разговора с главным тренером. Нападающий оказался на скамейке запасных.

Златан Ибрагимович отметил, что Пеп Гвардиола даже перестал с ним общаться. И когда футболист заходил в комнату, то специалист выходил, избегая его.

Кроме того, как пишет Mundo Deportivo, разногласия между футболистом и тренером возникли из-за автомобиля. Ибрагимович проигнорировал просьбу Гвардиолы не приезжать на тренировку на "Феррари".

В итоге шведский футболист покинул Барселону в 2010 году. Он перешел в Милан на правах аренды, а уже через год подписал полноценный контракт с итальянским клубом.

