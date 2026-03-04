Иран начал наносить массовые удары по Израилю, Кувейту, ОАЭ, Бахрейну, Катару и другим странам. Также под атакой оказалась и Саудовская Аравия, сообщает The Mirror.

По теме Иран может сняться с чемпионата мира: кто его заменит и какие шансы у Украины

Остался ли Роналду в Саудовской Аравии?

Такая ситуация отпугивает туристов и сказывается на культурной жизни страны. Несколько авторитетных СМИ сообщили, что звездный футболист Криштиану Роналду решил покинуть Саудовскую Аравию.

Отмечается, что частный самолет португальца Bombadier Global Express 650 покинул Саудовскую Аравию вечером понедельника, 2 марта. Транспортное средство приземлилось в Мадриде и по разным слухам на его борту был и сам Роналду.

Правда, инсайдер Фабрицио Романо опроверг эти новости. Итальянский журналист заверил, что футболист Аль-Наса остается в Саудовской Аравии и проходит лечение на командной базе Аль-Насра.

Стоит напомнить, что во время спецоперации в Иране был ликвидирован верховный лидер страны аятолла Хаменеи. Иран же начал бить по нефтяной и гражданской инфраструктуре других стран региона. Также был заблокирован Ормузский пролив, что повлекло резкое повышение цен на нефть и газ.

Как Роналду выступает в Саудовской Аравии?