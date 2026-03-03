Американские войска нанесли удары по мусульманской стране и убили ее духовного лидера аятоллу Хаменеи. В ответ на это Иран начал бить по многим странам Ближнего Востока, сообщает 24 Канал.

Как Иран попал на ЧМ-2026?

Из-за активных боевых действий глава иранской федерации футбола допустил, что Иран не будет участвовать в чемпионате мира-2026. Рассказываем подробнее, какое это имеет значение для турнира.

Иран традиционно является одной из сильнейших азиатских сборных. Команда без проблем квалифицировалась на Мундиаль, набрав 23 очка из 30-ти в своей отборочной группе.

Сама финальная часть чемпионата мира пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Уже тогда начались опасения относительно организационных проблем, поскольку Иран давно является недружественной для американцев страной.

А теперь после большой военной операции угроза снятия "персов" с Мундиаля является высокой. Кстати, по результатам жеребьевки Иран попал в группу с Бельгией, Египтом и Новой Зеландией.

Кто может заменить Иран?

Сразу после этого встал вопрос, кто заменит Иран на ЧМ-2026. Важно понимать, что четко прописанной процедуры замены команд-участниц Мундиаля нет.

Отмечается лишь, что исполком ФИФА в таком случае "должен решить, какой команде предложить путевку на ЧМ из соответствующей конфедерации". То есть из этого можно понять, что заменить Иран может только азиатская сборная.

Скорее всего, речь о команде с самым высоким рейтингом среди тех, кто не квалифицировался на чемпионат мира. И здесь есть два главных претендента – сборные Ирака и ОАЭ.



Ирак и ОАЭ могут получить путевку на Мундиаль / фото Getty Images

Они встретились между собой в последнем раунде квалификации, где разыгрывалась путевка в межконтинентальный плей-офф. Ее получила иракская сборная (1:1, 2:1).

Однако Ирак на ЧМ еще не вышел, а лишь будет бороться за это право в стыковых матчах в марте. Их соперником станет победитель пары Боливия – Суринам. Поэтому пока Ирак официально не квалифицировался на Мундиаль, ОАЭ точно не получит путевку. А дальше существует два варианта развития событий:

Первый вариант. Иран объявляет о снятии с ЧМ в ближайшие две недели. В таком случае Ирак должен все же получить прямую путевку на Мундиаль. Тогда его в стыках заменит сборная ОАЭ, которая будет играть против Суринама или Боливии.

Второй вариант. Иран снимется с ЧМ после завершения стыковых матчей. Тогда все будет зависеть от результата выступлений Ирака в межконтинентальном плей-офф. Или же "львы Месопотамии" получат билет "лаки-лузера", или же он достанется ОАЭ, если Ирак и так уже будет на Мундиале.

Возможно, ФИФА сделает исключение из правил и предоставит пропуск на Мундиаль самой рейтинговой сборной со всего мира, которая не вышла на турнир. Сейчас в этом списке Украина идет лишь пятой (после Италии, Дании, Турции и Нигерии). Но этот вариант развития является крайне маловероятным, ведь квоты по конфедерациям должны быть сохранена.



Иран близок к отказу от участия на Мундиале / фото Getty Images

Кто ранее снимался с чемпионата мира?

Добавляет сложностей этой ситуации и тот факт, что аналогичных прецедентов в последнее время не было. Последний раз команда снималась с Мундиаль уже после выхода на него аж в далеком 1950 году.

Тогда Франция, Шотландия, Турция и Индия отказались ехать на чемпионат мира, который проходил в далекой Бразилии. Причина – большие логистиин расходы на путешествие по морю.

Кроме этого, в 1938-м году с турнира снялась Австрия. Команда прошла отбор, но перед стартом турнира была оккупирована нацистской Германией и перестала быть независимой.

Во всех этих случаях никто не заменял команду, что снялась В 1950-м были группы по три или даже две команды, а в 1938-м первый соперник австрийцев Швеция просто автоматически прошла дальше.

Кто еще может сняться с ЧМ-2026?

Поэтому существует вероятность, что Бельгия, Египет и Новая Зеландия могут просто втроем сыграть в одной группе. При этом ранее о возможном бойкоте ЧМ говорили в Германии и Дании из-за возможной аннексии Гренландии со стороны США.

Но пока этот вопрос потерял актуальность. Также вряд ли какая-то другая сборная, кроме Ирана, захочет сняться с турнира, ведь большинство "врагов" США на соревнования не вышли.

Россия даже не была допущена к отбору, Беларусь, Венесуэла, Куба, Китай и КНДР на турнир и так не прошли. Единственная страна-участница, с которой у США были напряженные отношения, является Панама.



Политика Трампа ко многим странам является довольно агрессивной / фото Getty Images

В свое время Трамп также выражал желание захватить контроль над Панамским каналом. Но в последнее время отношения между странами потеплели и президент США больше не декларирует агрессивных целей.

Будет ли играть Украина на ЧМ-2026?