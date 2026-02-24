Мексику могут лишить права проведения матчей плей-офф ЧМ-2026: что творится в стране

Мундиаль будут принимать США, Канада и Мексика. Правда, по последней возникли определенные сомнения относительно организации из-за политической проблемы, сообщает The Athletic.
Будут ли играть в Мексике матч отбора ЧМ-2026?
В последние дни Мексику охватили массовые протесты и беспорядки из-за убийства известного наркобарона по прозвищу "Эль Менчо". Немесио Осегера Сервантес был главой наиболее влиятельного наркокартеля страны "Новое поколение Халиско", сообщает BBC.
Сторонники "Эль Менчо" стали устраивать митинги, блокировать дороги и поджигать автотранспорт и дома. Кроме того, за убийства мексиканских правоохранителей обещают денежное вознаграждение.
Из-за этого хаоса Мексика может потерять право проведения межконтинентального плей-офф к ЧМ-2026. Стыковые матчи, в которых будут рзиграни два билета на Мундиаль, будут проходить в марте этого года.
Матч должны принять стадионы в Гвадалахаре и Монтеррее. Однако анонимный чиновник ФИФА заявил, что организация обеспокоена ситуацией в Мексике.
Если страна не предоставит гарантии безопасности проведения матчей, то игры межконтинентального плей-офф перенесут в другую страну. Относительно возможного лишения Мексики матчей финальной части чемпионата мира, то пока этот вопрос не поднимается.
Будет ли Мексика принимать чемпионат мира?
- Мексика станет одной из трех стран-хозяек чемпионата мира-2026 вместе с США и Канадой. В стране должны пройти 13 встреч Мундиаля, в том числе и матч-открытие турнира.
- Это уже третий Мундиаль в истории, когда Мексика выступает страной-хозяйкой после турниров в 1970 и 1986 годах. Игры должны принять стадионы в Мехико, Гвадалахаре и Монтеррее.
- К слову, свой первый матч на чемпионате мира сборная Украины может провести именно в Мексике. Монтеррей примет встречу между победителем плей-офф В зоны УЕФА и Тунисом.
- Для попадания на ЧМ-2026 подопечным Реброва надо пройти Швецию, а также затем победить Польшу или Албанию. Игры пройдут 26 и 31 марта соответственно.