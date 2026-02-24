Мексику могут лишить права проведения матчей плей-офф ЧМ-2026: что творится в стране

Мундиаль будут принимать США, Канада и Мексика. Правда, по последней возникли определенные сомнения относительно организации из-за политической проблемы, сообщает The Athletic.

Будут ли играть в Мексике матч отбора ЧМ-2026?

В последние дни Мексику охватили массовые протесты и беспорядки из-за убийства известного наркобарона по прозвищу "Эль Менчо". Немесио Осегера Сервантес был главой наиболее влиятельного наркокартеля страны "Новое поколение Халиско", сообщает BBC.

Сторонники "Эль Менчо" стали устраивать митинги, блокировать дороги и поджигать автотранспорт и дома. Кроме того, за убийства мексиканских правоохранителей обещают денежное вознаграждение.

Из-за этого хаоса Мексика может потерять право проведения межконтинентального плей-офф к ЧМ-2026. Стыковые матчи, в которых будут рзиграни два билета на Мундиаль, будут проходить в марте этого года.

Матч должны принять стадионы в Гвадалахаре и Монтеррее. Однако анонимный чиновник ФИФА заявил, что организация обеспокоена ситуацией в Мексике.

Если страна не предоставит гарантии безопасности проведения матчей, то игры межконтинентального плей-офф перенесут в другую страну. Относительно возможного лишения Мексики матчей финальной части чемпионата мира, то пока этот вопрос не поднимается.