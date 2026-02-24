В понедельник, 23 февраля, министерство обороны Мексики сообщило о ликвидации Немесио Осегеру Сервантеса по прозвищу "Эль Менчо". Он был главой наиболее влиятельного наркокартеля страны "Новое поколение Халиско", говорится в сообщении BBC.
Что произошло в Мексике?
Преступник погиб после боев с правоохранителями в городе Тапальпа (штат Халиско). Такие события вызвали массовые протесты в нескольких регионах страны, что сказалось и на футболе.
Один из матчей второго дивизиона чемпионата Мексики был отменен. Речь об игре между Тапатио и Тласкалой, которая должна была против 22 февраля как раз в Тапальпе.
Кроме этого, на неопределенный срок перенесен матч Чивас – Америка в женском чемпионате Мексики, сообщает AS. Также в Мексике остановили футбольный матч из-за перестрелки.
Сейчас же картель объявил войну мексиканским правоохранителям. Организация даже обещает денежное вознаграждение всем, кто будет убивать представителей полиции. Кроме того, сторонники "Эль-Менчо" устраивают митинги, блокируют дороги и поджигают различные объекты инфраструктуры.
Как Мексика будет принимать ЧМ-2026?
- Напомним, что летом страна будет принимать матчи чемпионата мира-2026. В Мексике должны пройти 13 встреч Мундиаля, в том числе и матч-открытие турнира между страной-хозяйкой и ЮАР.
- Городами-хозяйками со стороны Мексики будут Мехико, Гвадалахара и Монтеррей. Кроме того, в марте в Гвадалахаре должны пройти матчи межконтинентального плей-офф за путевки на ЧМ-2026.
- Интересно, что свой первый матч на чемпионате мира сборная Украины может провести именно в Мексике. Монтеррей примет встречу между победителем плей-офф В зоны УЕФА и Тунисом.
- Для выхода на Мундиаль подопечным Реброва надо пройти Швецию, а также затем победить Польшу или Албанию. Игры пройдут 26 и 31 марта соответственно.