Хозяевами соревнования станут США, Канада и Мексика. Впрочем львиная доля встреч пройдут именно на территории Соединенных Штатов Америки, сообщает RMC Sport.

По теме Сборная Украины может усилиться бразильцем из Шахтера перед матчами отбора на ЧМ-2026

Стоит ли ехать на ЧМ-2026?

Чем ближе к Мундиалю, тем все больше беспокойств появляется у фанатов по организации Мундиаля. Причиной является скандальная политика президента США Дональда Трампа.

Одной из спорных позиций главы Белого дома является иммиграционная политика страны. Поэтому бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер высказался против визита в США на чемпионат мира.

Те, кто ставят под сомнение этот чемпионат мира, правы. Есть лишь один совет для болельщиков: избегайте США. В любом случае по телевизору это выглядит лучше. По прибытии фанаты должны быть готовы, что в случае неподобающего поведения в отношении властей страны их немедленно отправят домой. И это если им еще повезет,

– считает Блаттер.

Швейцарец отмечает, что главной проблемой правления Трампа является "маргинализация политических оппонентов", а также злоупотребления со стороны иммиграционных служб. К слову, ранее Associated Press сообщали, что Германия думает над бойкотом ЧМ-2026.

В европейской стране возмущены заявлениями Трампа относительно возможной аннексии острова Гренландия. Также о бойкоте Мундиаля задумались в Великобритании задумались в Великобритании.

Будет ли играть Украина на чемпионате мира-2026?