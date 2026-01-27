Хозяевами соревнования станут США, Канада и Мексика. Впрочем львиная доля встреч пройдут именно на территории Соединенных Штатов Америки, сообщает RMC Sport.
Стоит ли ехать на ЧМ-2026?
Чем ближе к Мундиалю, тем все больше беспокойств появляется у фанатов по организации Мундиаля. Причиной является скандальная политика президента США Дональда Трампа.
Одной из спорных позиций главы Белого дома является иммиграционная политика страны. Поэтому бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер высказался против визита в США на чемпионат мира.
Те, кто ставят под сомнение этот чемпионат мира, правы. Есть лишь один совет для болельщиков: избегайте США. В любом случае по телевизору это выглядит лучше. По прибытии фанаты должны быть готовы, что в случае неподобающего поведения в отношении властей страны их немедленно отправят домой. И это если им еще повезет,
– считает Блаттер.
Швейцарец отмечает, что главной проблемой правления Трампа является "маргинализация политических оппонентов", а также злоупотребления со стороны иммиграционных служб. К слову, ранее Associated Press сообщали, что Германия думает над бойкотом ЧМ-2026.
В европейской стране возмущены заявлениями Трампа относительно возможной аннексии острова Гренландия. Также о бойкоте Мундиаля задумались в Великобритании задумались в Великобритании.
Будет ли играть Украина на чемпионате мира-2026?
- Команда Сергея Реброва сохраняет шансы на выход на ЧМ. Украина попала в стыковые матчи благодаря второму месте в отборочном квартете с Францией, Исландией и Азербайджаном.
- Для квалификации на Мундиаль "сине-желтые" должны одержать две победы в плей-офф. Первым нашим соперником будет Швеция. Игра состоится 26 марта в испанском городе Валенсия.
- Победа в этом матче выведет Украину в финал плей-офф. Тогда в битве за путевку на ЧМ-2026 подопечные Реброва сыграют 31 марта также в Валенсии против победителя пары Польша – Албания.
- Если Украине удастся выйти на Мундиаль, то она попадет в группу с Нидерландами, Тунисом и Японией. Сама финальная часть чемпионата мира пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года.