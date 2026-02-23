Перестрелка стала следствием ликвидации военными лидера наркокартеля "Новое поколение Холиско" Эль-Менчо. Члены картеля объявили войну силовикам, пишет The Sun.

Что произошло во время матча?

Лидер одной из самых могущественных преступных организаций в Мексике был убит во время масштабной армейской операции в штате Халиско. Операцию поддерживали с использованием разведданных, в том числе и американских служб.

В тот же день, когда стало известно о его гибели, в ряде штатов Мексики начались нападения, поджоги автомобилей, блокирование дорог и выстрелы, что повлекло серьезные проблемы безопасности даже в регионах далеко от места операции, пишет The Guardian.

Наряду с матчем между Некаксой и Керетаро, часть других футбольных поединков были отменены или перенесены из-за угрозы безопасности.

Паника на стадионе и последствия для спорта

На матче женской Лиги, проходившем на "Estadio Victoria" в штате Агуаскальентес, игроки и персонал покинули поле в панике после того, как услышали звуки, похожие на выстрелы или взрывы поблизости. Стремительная реакция публики заставила временно приостановить игру. После долгой паузы матч все же был возобновлен.

Инцидент вызвал серьезные вопросы относительно безопасности спортивных мероприятий в Мексике, особенно в свете подготовки к Кубку мира по футболу 2026, которую страна принимает вместе с США и Канадой.

Что известно о Чемпионате мира по футболу в 2026 году?