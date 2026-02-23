Перестрілка стала наслідком ліквідації військовими лідера наркокартелю "Нове покоління Холіско" Ель-Менчо. Члени картелю оголосили війну силовикам, пише The Sun.

Що відбулося під час матчу?

Лідер однієї з наймогутніших злочинних організацій у Мексиці був убитий під час масштабної армійської операції у штаті Халіско. Операцію підтримували з використанням розвідданих, зокрема й американських служб.

Того ж дня, коли стало відомо про його загибель, у низці штатів Мексики почалися напади, підпали автомобілів, блокування доріг і постріли, що спричинило серйозні проблеми безпеки навіть у регіонах далеко від місця операції, пише The Guardian.

Поряд із матчем між Некаксою та Керетаро, частина інших футбольних поєдинів були скасовані або перенесені через загрозу безпеки.

Паніка на стадіоні і наслідки для спорту

На матчі жіночої Ліги, що проходив на "Estadio Victoria" в штаті Агуаскальєнтес, гравці та персонал залишили поле в паніці після того, як почули звуки, схожі на постріли чи вибухи поблизу. Стрімка реакція публіки змусила тимчасово призупинити гру. Після довгої паузи матч все ж було поновлено.

Інцидент викликав серйозні питання щодо безпеки спортивних заходів у Мексиці, особливо в світлі підготовки до Кубка світу з футболу 2026, яку країна приймає разом зі США і Канадою.

