У понеділок, 23 лютого, міністерство оборони Мексики повідомило про ліквідацію Немесіо Осегеру Сервантеса на прізвисько "Ель Менчо". Він був головою найбільш впливового наркокартелю країни "Нове покоління Халіско", йдеться у повідомленні BBC.

Що сталось у Мексиці?

Злочинець загинув після боїв із правоохоронцями у місті Тапальпа (штат Халіско). Такі події викликали масові протести у кількох регіоніах країни, що позначилось і на футболі.

Один із матчів другого дивізіону чемпіонату Мексики був скасований. Мова про гру між Тапатіо та Тласкалою, яка мала проти 22 лютого як раз у Тапальпі.

Окрім цього, на невизначений термін перенесений матч Чівас – Америка у жіночому чемпіонаті Мексики, повідомляє AS. Також у Мексиці зупинили футбольний матч через перестрілку.

Наразі ж картель оголосив війну мексиканським правоохоронцям. Організація навіть обіцяє грошову винагороду всім, хто вбиватиме представників поліції. Крім того, прибічники "Ель-Менчо" влаштовують мітинги, блокують дороги та підпалюють різні об'єкти інфраструктури.

Як Мексика прийматиме ЧС-2026?