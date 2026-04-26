Перший півфінальний матч відбудеться у вівторок, 28 квітня, у Парижі. Старт гри о 22:00 за київським часом, повідомляє 24 Канал.

Чи зустрічалися ПСЖ з Баварією раніше?

Перевага в історії протистоянь на боці Баварії: команда здобула 9 перемог проти 8 у ПСЖ. Цікаво, що в цій парі ще жодного разу не було зафіксовано нічию.

Найбільш пам'ятним моментом стало протистояння у фіналі Ліги чемпіонів сезону 2019/2020, коли Баварія перемогла з рахунком 1:0 завдяки голу Кінгслі Комана, вихованця паризького клубу.

У листопаді 2025 року в Лізі чемпіонів Баварія здобула перемогу в Парижі з рахунком 2:1, тоді як у липні того ж року на Клубному чемпіонаті світу ПСЖ взяв реванш, перемігши мюнхенців 2:0 у чвертьфіналі. У листопаді 2024 року Баварія знову мінімально перемогла – 1:0.

Особливо важливим для паризьких фанатів став чвертьфінал Ліги чемпіонів сезону 2020/2021: ПСЖ пройшов далі завдяки правилу виїзного гола після результатів 3:2 у Мюнхені та 0:1 у Парижі.

Який шлях подолали ПСЖ та Баварія у ЛЧ?

Команда під керівництвом Венсана Компані проводить історичний сезон. Баварія вже достроково стала чемпіоном Німеччини сезону 2025/2026: за чотири тури до завершення чемпіонату відрив від Боруссії становить 15 очок. Мюнхенці вже забили 109 голів у Бундеслізі, встановивши новий рекорд ліги.

За даними УЄФА, у Лізі чемпіонів команда впевнено пройшла груповий етап, здобувши перемоги над такими суперниками, як ПСВ та Спортінг. У плей-оф Баварія продовжила демонструвати вражаючу результативність: у 1/8 фіналу вона розгромила Аталанту з загальним рахунком 10:2 (6:1 на виїзді та 4:1 вдома).

У 1/4 фіналу в напруженому протистоянні мюнхенці здолали Реал з рахунком 6:4 за сумою двох матчів (2:1 у Мадриді та 4:3 вдома).

У Франції ПСЖ впевнено лідирує в Лізі 1, набравши 66 очок після 29 ігор. Хоча відрив від Ланса складає лише три очки, паризька команда має гру в запасі та залишається головним претендентом на титул.

У плей-оф Ліги чемпіонів французи пройшли Монако з рахунком 5:4 за сумою двох матчів, а далі впевнено переграли Челсі в 1/8 фіналу з рахунком 8:2. У 1/4 фіналу ПСЖ вибив Ліверпуль, здобувши перемоги в обох матчах із однаковим рахунком 2:0 (4:0 за сумою).