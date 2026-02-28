Однако соревнования уже связано с несколькими скандалами из-за политических причин и действий США. Как сообщает Daily Sports, на чемпионат мира-2026 может не поехать одна из команд-участниц.
По теме Мексика и ФИФА сделали важные заявления о проведении ЧМ-2026 на фоне массовых протестов
Будет ли играть Иран на ЧМ-2026?
Президент иранской федерации футбола Мехди Тадж допустил возможный бойкот Мундиаля. Однако руководитель пока не вынес окончательное решение относительно участия.
Учитывая сегодняшние события и нападение со стороны США, вряд ли мы можем с надеждой смотреть на чемпионат мира. Но решение об этом должны принимать руководители спорта страны,
– заявил Тадж.
Ранее уже Дания и Германия предполагали возможный бойкот чемпионата мира-2026. Причиной для таких заявлений является неоднозначная политика президента США Дональда Трампа и его угрозы об аннексии Гренландии.
Иран же напрямую попал на Мундиаль, выиграв отборочную группу с Узбекистаном, ОАЭ, Катаром, Кыргызстаном и КНДР. На самом чемпионате мира подопечные Амира Галеноя должны сыграть в одном квартете с Бельгией, Новой Зеландией и Египтом.
Кто может заменить Иран?
По правилам ФИФА, в случае отказа иранцев вакантное место на ЧМ должно перейти наиболее рейтинговой команде из Азии, которая не попала на Мундиаль. Этой страной является Ирак, но его сборная будет играть в межконтинентальном плей-офф за попадание на Мундиаль.
Вероятно, путевка достанется Ираку, если он не пройдет на чемпионат мира. Если же азиатская команда квалифицируется, то вакантное место должно достаться сборной ОАЭ. К слову, The Athletic сообщал, что Мексику могли лишить права проводить Мундиаль.
Как Украине попасть на чемпионат мира-2026?
- Сборная Украины заняла вторую позицию в группе D европейского отбора на ЧМ-2026. Украина получила 10 очков в квартете с Францией, Исландией и Азербайджаном.
- Благодаря этому подопечные Реброва получили право сыграть в раунде плей-офф. Украине нужно будет обыграть Швецию, а также Польшу или Албанию. Обе игры пройдут в Валенсии. Первый матч пройдет 26 марта, тогда как потенциальный финал – 31-го.
- Финальная часть ЧМ-2026 пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Канаде и Мексике. Там наша сборная попадет в группу к Нидерландам, Японии и Тунису.