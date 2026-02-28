Проте змагання вже пов'язане із кількома скандалами через політичні причини та дії США. Як повідомляє Daily Sports, на чемпіонат світу-2026 може не поїхати одна з команд-учасниць.

Чи гратиме Іран на ЧС-2026?

Президент іранської федерації футболу Мехді Тадж допустив можливий бойкот Мундіалю. Проте керівник поки не виніс остаточне рішення щодо участі.

З огляду на сьогоднішні події та напад з боку США, навряд чи ми можемо з надією дивитися на чемпіонат світу. Але рішення про це повинні приймати керівники спорту країни,

– заявив Тадж.

Раніше вже Данія та Німеччина припускали можливий бойкот чемпіонату світу-2026. Причиною для таких заяв є неоднозначна політика президента США Дональда Трампа та його погрози щодо анексії Гренландії.

Іран же напряму потрапив на Мундіаль, вигравши відбіркову групу з Узбекистаном, ОАЕ, Катаром, Киргизстаном та КНДР. На самому чемпіонаті світу підопічні Аміра Галеноя мають зіграти в одному квартеті із Бельгією, Новою Зеландією та Єгиптом.

Хто може замінити Іран?

За правилами ФІФА, в разі відмови іранців вакантне місце на ЧС має перейти найбільш рейтинговій команді з Азії, яка не потрапла на Мундіаль. Цією країною є Ірак, але його збірна гратиме у міжконтинентальному плей-оф за потрапляння на Мундіаль.

Ймовірно, путівка дістанеться Іраку, якщо він не пройде на чемпіонат світу. Якщо ж азійська команда кваліфікуєтья, то вакантне місце має дістатися збірній ОАЕ. До слова, The Athletic повідомляв, що Мексику могли позбавити права проводити Мундіаль.

