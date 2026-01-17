Сейчас существует вероятность, что Мундиаль решит бойкотировать одна из топ-сборных, которая является фаворитом ЧМ. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Die Welt.

Бойкотирует ли Германия Мундиаль?

Речь о сборной Германии под руководством Юлиана Нагельсманна. Громким заявлением отметился внешнеполитический представитель партии ХДС/ХСС Юрген Хардт, который является соратником канцлера Фридриха Мерца.

Причиной для бойкота является возможная аннексия США острова Гренландия, который принадлежит Дании. Хардт считает, что возможный бойкот чемпионата мира может остановить Трампа от подобного решения.

Отказ от участия в чемпионате мира может рассматриваться как крайняя мера, чтобы заставить президента Трампа опомниться в гренландском вопросе,

– заявил Хардт.

Как Германия выступала на ЧМ-2026?

Сборная Германии является постоянным участником чемпионатов мира по футболу. За всю историю команда приняла участие в 20-ти турнирах из 22-х и четыре раза становилась лучшей сборной мира.

Правда, на двух последних чемпионатах мира немцы умудрялись не выйти из группы, но в отборе на нынешний турнир Бундестим выиграл 9 из 10-ти матчей... Сам Мундиаль-2026 пройдет с 11 июня по 19 июля.

Что известно о претензиях Трампа на Гренландию?