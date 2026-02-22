Аль-Наср Роналду играл с Аль-Хазмом, и Криштиану отметился дублем. Именно первый гол в очередной раз записал его в историю мирового спорта, пишет Marca.
Смотрите также Кейн достиг величия Роналду и Месси: какой рекорд покорился нападающему Баварии
Какой рекорд установил Роналду?
По словам известного футбольного журналиста Фабрицио Романо, гол Криштиану в ворота Аль-Хазма стал для него 500-ым после того, как игроку исполнилось 30 лет.
Для понимания масштабов этого достижения, нужно иметь в виду, что менее чем 30 футболистов в истории игры смогли записать в актив полтысячи мячей за всю свою карьеру, независимо от возраста.
Сколько Криштиану остается до 1000 голов?
- Однако цель Роналду заключается в том, что стать первым футболистом, кому официально покорится отметка в 1000 голов за профессиональную карьеру.
- Сейчас на "счетчике" у КриРо 964 взятия ворот. Остается 36 – и португалец мечтал достичь четырехзначного числа на чемпионате мира, который этим летом будут принимать США, Канада и Мексика, пусть даже сейчас такой темп кажется все же невозможным.
- Впрочем даже одним своим участием в Мундиале Роналду уже станет рекордсменом. Еще никому, даже легендарному Пеле, не удавалось сыграть на шести Кубках мира.