Аль-Наср Роналду играл с Аль-Хазмом, и Криштиану отметился дублем. Именно первый гол в очередной раз записал его в историю мирового спорта, пишет Marca.

Какой рекорд установил Роналду?

По словам известного футбольного журналиста Фабрицио Романо, гол Криштиану в ворота Аль-Хазма стал для него 500-ым после того, как игроку исполнилось 30 лет.

Для понимания масштабов этого достижения, нужно иметь в виду, что менее чем 30 футболистов в истории игры смогли записать в актив полтысячи мячей за всю свою карьеру, независимо от возраста.

Сколько Криштиану остается до 1000 голов?