Войти в тройку избранных Кейну удалось в матче Бундеслиги с Вердером, который завершился со счетом 3:0 в пользу немецкого гранда, а британец реализовал пенальти, пишет в инстаграме Sportkeeda Football.

Сколько голов с пенальти у Гарри Кейна?

Точный удар с отметки в поединке с Вердером стал для Кейна, по подсчетам экспертов, уже 100 реализованным пенальти. Таким образом англичанин стал лишь третьим человеком в XXI веке, кому удалось забить трехзначное количество мячей с этого стандартного положения.

Хотя относительно точного количества есть споры – например, портал Transfermarkt насчитал у Кейна уже 103 пенальти. Это не меняет самого факта уникального достижения, которое покорилось только избранным.

Больше Кейна с отметки в новейшей истории футбола забивали Лионель Месси и Криштиану Роналду. В активе аргентинца 112 наказаний, воплощенных в голы, а португалец является абсолютным лидером с практически недостижимым показателем в 181 забитый пенальти.

Какие еще достижения у Гарри Кейна?