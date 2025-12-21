Накануне известный футбольный журнал FourFourTwo опубликовал очередную интересную подборку. Он составил рейтинг лучших футболистов современности, информирует 24 Канал.
Кого выбрали лучшими игроками современности?
В список вошли 100 футболистов. Список возглавил звездный вингер Барселоны и сборной Испании Ламин Ямаль.
Вместе с ним в десятке оказались еще два игрока каталонцев. А в топ-3 попали именитые бомбардиры Эрлинг Холанд и Гарри Кейн.
Действующий обладатель "Золотого мяча" Усман Дембеле стал четвертым, а замкнул пятерку форвард мадридского Реала Килиан Мбаппе.
Лучшие футболисты мира: топ-10 по версии FourFourTwo
- Ламин Ямаль (Барселона, Испания)
- Эрлинг Холанд (Манчестер Сити, Норвегия)
- Гарри Кейн (Бавария, Англия)
- Усман Дембеле (ПСЖ, Франция)
- Килиан Мбаппе (Реал, Франция)
- Рафинья (Барселона, Бразилия)
- Педри (Барселона, Испания)
- Хвича Кварацхелия (ПСЖ, Грузия)
- Нуну Мендеш (ПСЖ, Португалия)
- Букайо Сака (Арсенал, Англия)
Интересно. Легендарный Лионель Месси, который в нынешнем сезоне выиграл МЛС и побил "вечный" рекорд Ференца Пушкаша, занял в рейтинге лишь 50-е место. При этом Криштиану Роналду вообще не попал в сотню лучших.
Что известно о карьере Ямаля, который стал номером 1?
Юный испанец дебютировал за Барселону в 15-летнем возрасте, став самым молодым игроком в истории клуба, вышедшим на поле в официальном матче Ла Лиги.
В 2024 году его признали лучшим молодым игроком Европы.
В голосовании за "Золотой мяч-2025" он занял второе место, уступив лишь Усману Дембеле.
В своем юном возрасте уже успел добыть пять трофеев и сыграть за Барселону 125 матчей. В них он забил 33 гола и отдал 45 результативных передач (данные Transfermarkt).