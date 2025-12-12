В частности, The Ring определил лучших боксеров независимо от весовой категории в XXI веке. В список вошли десять бойцов, информирует 24 Канал.

Читайте также Один из лучших нокаутеров в истории: что известно об Уайлдере, с которым планирует драться Усик

Кто из украинцев попал в рейтинг лучших боксеров ХХІ века?

Среди лидеров рейтинга оказались сразу два украинских звездных спортсмена. В список прогнозируемо попал действующий король хевивейта Александр Усик.

Он остановился в шаге от тройки лучших, расположившись на четвертой строчке. Уроженец Симферополя стал единственным представителем супертяжелого дивизиона в топ-10.

Также в престижном рейтинге нашлось место бывшему чемпиону в трех весовых дивизионах Василию Ломаченко. Его разместили на восьмой позиции впереди именитых Андре Уорда и Сауля Альвареса.

Кого признали лучшим боксером XXI века?

А вот возглавил рейтинг от экспертов легендарный американский боксер Флойд Мейвезер. Он опередил Мэнни Пакьяо и Теренса Кроуфорда, которые расположились на второй и третьей строчках соответственно.

Топ-10 лучших боксеров P4P в XXI веке от The Ring

Флойд Мейвезер (США) Мэнни Пакьяо (Филиппины) Теренс Кроуфорд (США) Александр Усик (Украина) Наоя Инуэ (Япония) Роман Гонсалес (Никарагуа) Бернард Хопкинс (США) Василий Ломаченко (Украина) Андре Уорд (США) Сауль Альварес (Мексика)

Отметим, что только две страны имеют в рейтинге более, чем одного бойца. Украина представлена двумя боксерами, а США – четырьмя.

Что известно о Мейвезере, которого признали номером 1?