Через несколько дней после церемонии награждения появились результаты голосования. Стало известно, насколько Усман Дембеле опередил Ламина Ямаля и других номинантов, пишет 24 Канал со ссылкой на Ballon d'Or.
Сколько баллов набрала топ-10 "Золотого мяча-2025"?
Французский лидер парижского ПСЖ в итоге набрал 1380 баллов. Зато Ямаль получил 1059 очков. Витинья, который стал третьим в голосовании, получил 703 пункта.
Также в топ-10 вошли Мухаммед Салах, Килиан Мбаппе, Рафинья, Ашраф Хакими, Коул Палмер, Джанлуиджи Доннарумма и Нуну Мендеш. К слову, последний набрал в восемь раз меньше, чем его одноклубник Дембеле – 171 балл.
Что известно о вручении "Золотого мяча-2025"?
- Усман Дембеле награждал легендарный бразилец Роналдиньо.
- Во время своей прощальной речи француз не смог сдержать слез.
- Во время церемонии в театре Шатле почтили память Диогу Жоты и его брата Андре Силвы, которые погибли в ужасном ДТП.
- Испанское издание Marca сообщило о недовольстве отца Ямаля относительно победы Дембеле. Он пообещал, что в следующий раз "Золотой мяч" возьмет Ламин.