После провала в отборе на ЧМ-2026 и ухода Сергея Реброва должность нового тренера для сборной Украины остается вакантной. Экс-игрок Динамо считает, что национальную команду должен возглавить отечественный специалист, пишет Sport.ua.
Кого хочет видеть тренером сборной Украины Игорь Беланов?
Беланов отметил, что склоняется к кандидатуре украинского тренера. По его мнению, наставник должен хорошо понимать внутреннюю кухню команды и украинский футбол в целом.
По моему мнению, пост руководителя нашей сборной должен занять украинец. Однако сколько бы мы не обсуждали того или иного кандидата, а все упирается в наших футболистов. От матчей с участием сборной Украины, которые мне приходилось видеть, я в шоке. У них не было ни скорости, ни переводов, ни взрывчатости, ни обводок,
– отметил обладатель "Золотого мяча" 1986 года.
Проблема не только в тренере
Беланов также отметил, что проблема результатов заключается не только в тренерском штабе, но и в самих исполнителях. По его мнению, нынешнее поколение уступает предыдущим звездным составам Украины.
Должен быть коллектив настоящих профессионалов. Коллектив единомышленников, которые объединены одной целью – завоевать право преодолеть первый из барьеров на пути к финальной части чемпионата мира. Таких, какими в середине восьмидесятых были мои партнеры по киевскому Динамо. Любого из того состава возьми – это были машины,
– добавил легендарный футболист.
Чем известен Игорь Беланов?
- Воспитанник одесской школы футбола сделал выдающуюся карьеру в киевском Динамо в 1980-х годах.
- Нападающий был одним из лидеров сборной СССР на чемпионате мира в Мексике в 1986 году.
- По информации "Спорт-Экспресс Украина" после карьеры игрока Беланов стал президентом швейцарского клуба Виль.
- В 2022 году, когда Россия напала на Украину, Беланов не остался в стороне и записался в территориальную оборону.