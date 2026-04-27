После провала в отборе на ЧМ-2026 и ухода Сергея Реброва должность нового тренера для сборной Украины остается вакантной. Экс-игрок Динамо считает, что национальную команду должен возглавить отечественный специалист, пишет Sport.ua.

Кого хочет видеть тренером сборной Украины Игорь Беланов?

Беланов отметил, что склоняется к кандидатуре украинского тренера. По его мнению, наставник должен хорошо понимать внутреннюю кухню команды и украинский футбол в целом.

По моему мнению, пост руководителя нашей сборной должен занять украинец. Однако сколько бы мы не обсуждали того или иного кандидата, а все упирается в наших футболистов. От матчей с участием сборной Украины, которые мне приходилось видеть, я в шоке. У них не было ни скорости, ни переводов, ни взрывчатости, ни обводок,

– отметил обладатель "Золотого мяча" 1986 года.

Проблема не только в тренере

Беланов также отметил, что проблема результатов заключается не только в тренерском штабе, но и в самих исполнителях. По его мнению, нынешнее поколение уступает предыдущим звездным составам Украины.

Должен быть коллектив настоящих профессионалов. Коллектив единомышленников, которые объединены одной целью – завоевать право преодолеть первый из барьеров на пути к финальной части чемпионата мира. Таких, какими в середине восьмидесятых были мои партнеры по киевскому Динамо. Любого из того состава возьми – это были машины,

– добавил легендарный футболист.

