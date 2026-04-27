Після провалу у відборі на ЧС-2026 та відходу Сергія Реброва посада нового тренера для збірної України залишається вакантною. Ексгравець Динамо вважає, що національну команду має очолити вітчизняний фахівець, пише Sport.ua.

Кого хоче бачити тренером збірної України Ігор Бєланов?

Бєланов наголосив, що схиляється до кандидатури українського тренера. На його думку, наставник має добре розуміти внутрішню кухню команди та український футбол загалом.

На мою думку, пост керманича нашої збірної повинен зайняти українець. Однак скільки б ми не обговорювали того чи іншого кандидата, а все впирається у наших футболістів. Від матчів за участю збірної України, які мені доводилось бачити, я в шоці. В них не було ані швидкості, ані переводів, ані вибуховості, ані обводок,

– зазначив володар "Золотого м'яча" 1986 року.

Проблема не лише в тренері

Бєланов також зазначив, що проблема результатів полягає не тільки у тренерському штабі, а й у самих виконавцях. На його думку, нинішнє покоління поступається попереднім зірковим складам України.

Повинен бути колектив справжніх професіоналів. Колектив однодумців, які об'єднані однією метою – завоювати право подолати перший з бар’єрів на шляху до фінальної частини чемпіонату світу. Таких, якими у середині восьмидесятих були мої партнери по київському Динамо. Будь-кого із того складу візьми – це були машини,

– додав легендарний футболіст.

Чим відомий Ігор Бєланов?