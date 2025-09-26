Колишній півзахисник Динамо назавжди вписав своє ім'я в історію українського футболу. 24 канал розповідає про те, хто такий Олександр Заваров, його досягнення та де він зараз, а також чим займається.

Що відомо про кар'єру Заварова в Динамо?

Олександр Заваров народився 20 квітня 1961 року у Ворошиловграді – нині Луганськ. Першою великою командою легенди українського футболу стала місцева Зоря, яка зараз виступає у Прем'єр-лізі.

Проте засяяв Заваров у найбільшому гранді українського футболу Динамо. У клуб зі столиці України півзахисника особисто запросив головний тренер "біло-синіх" Валерій Лобановський.

Заваров розкрився в Динамо та став одним із символів "золотої епохи" київського клубу. Відзначимо, що спершу футболіст не хотів грати у складі "біло-синіх", але у 1983 році все-таки прийняв друге запрошення від Лобановського.

Що Заваров виграв з Динамо? У складі київського Динамо Олександр Заваров двічі став чемпіоном СРСР (1985, 1986), завоював два Кубки країни та Кубок кубків УЄФА у 1986 році – тоді "біло-сині" обіграли у фіналі мадридський Атлетико (0:3), де сам футболіст відзначився голом.

Атлетико – Динамо: дивіться відео

Олександр Заваров також розповідав про те, як на його футбольну кар'єру вплинуло Динамо. Легенда київського клубу відзначив роботу Валерія Лобановського у столичній команді.

Динамо вивело мене на такий рівень, про який раніше і мріяти не міг. Валерій Васильович Лобановський розкрив мені абсолютно нові горизонти в розумінні тактики і стратегії футболу. До того ж під його початком я на кілька порядків підвищив фізичні кондиції,

– розповідав Заваров.

Окрім Динамо, Заваров виступав у збірній СРСР під керівництвом Валерія Лобановського. У складі національної команди український футболіст дістався до фіналу чемпіонату Європи 1988 року.

На континентальному турнірі в Німеччині збірна Радянського союзу у фінальному протистоянні поступилася Нідерландам з рахунком 2:0. У тому матчі легендарний Марко Ван Бастен відзначився фантастичним голом.

СРСР – Нідерланди: дивіться відео

Олександр Заваров з 1985 по 1990 роки перебував на піку кар'єри. Варто відзначити, що Авторитетне видання France Football внесло українського футболіста у список номінантів на "Золотий м'яч", де він посів восьме місце за підсумками голосування.

Як Заваров перебрався у Європу?

Після успіхів в Динамо та збірній СРСР Олександр Заваров вирушив підкорювати Західну Європу. Півзахисник "біло-синіх" став першим радянським та українським футболістом, якого запросили у топ-чемпіонат.

Олександр Заваров у Ювентусі / Фото Getty Images

Заваров став гравцем Ювентуса з італійської Серії А, який на той момент мав замінити легенду туринців Мішеля Платіні. Проте стати улюбленцем місцевої публіки українському футболісту так і не вдалося.

Чи вигравав Заваров трофеї з Ювентусом? Олександр Заваров разом з туринським Ювентусом ставав переможцем Кубка Італії у 1990 році, а також виграв Кубок УЄФА у тому ж році.

У 1990 році Олександр Заваров покинув Ювентус. Український футболіст вирушив догравати у Нансі, де у результаті завершив професійну кар'єру та повісив бутси на цвях.

Зазначимо, що за даними Transfermarkt, Заваров за свою кар'єру провів 507 матчів. На рахунку легенди українського футболу 113 забитих м'ячів та 42 результативні передачі.

Як склалась тренерська кар'єра Заварова?

Олександр Заваров починав свою кар'єру тренера у Швейцарії. У 2004 році вже колишній футболіст працював у Казахстані, а за рік перебрався у харківський Металіст.

У тренерській кар'єрі Заварова також був київський Арсенал (2006 – 2010 рік). У 2012 році легенда Динамо став виконуючим обов'язки головного тренера збірної України, а з 2013 по 2016 рік працював помічником Михайла Фоменка.

Олександр Зававаров у збірній України / Фото ФФУ

На його місце у підсумку прийшов Андрій Шевченко, який згодом очолив "синьо-жовтих". Як повідомляє "Чемпіон", Заваров згадував про своє звільнення зі збірної України.

Зі слів Олександра, він один залишився поза штабом національної команди, не знаючи навіть причини такого рішення. Заваров розповів, що УАФ просто не продовжила з ним контракт.

Замість мене помічником головного тренера призначили Андрія Шевченка, а мені дали посаду радника президента федерації футболу. Адже ще напередодні, після того, як ми вийшли на чемпіонат Європи, президент України Петро Порошенко запросив до себе усю збірну для привітань,

– розповів Заваров.

Олександр Заваров наголосив, що президент України мав надію, що він буде надалі продовжувати роботу у національній команді та тішити вболівальників. Проте вже через деякий час його усунули з посади.

Які конфлікти були у Заварова?

Олександр Заваров мав складний характер та міг бути різким. Легенда Динамо у 1980-х роках дозволяв собі сперечатися з Валерієм Лобановським під час гри за збірну СРСР.

Заваров на одному з тренувань викинув різку фразу у бік головного тренера збірної через великі фізичні навантаження та ледь не вилетів з команди. Лобановський пригрозив йому повернення додому, а Олександр згодом перепросив.

Після завершення кар'єри Олександр Заваров критикував ФФУ, зокрема роботу Григорія Суркіса та Андрія Павелка. Колишній футболіст говорив про корупцію та безлад в організації

У 2010 році Заваров обіцяв звернутися до Мішеля Платіні, який на той час був президентом УЄФА. Ексфутболіст заявляв, що розповість йому про справжній стан українського футболу та підготовку до Євро-2012.

Олександр Заваров в інтерв'ю Віктору Вацку розповідав про конфлікт з журналістом Андрієм Сеньківим. Ніби то він звинуватив легенду Динамо, у тому, що той за гроші домовився про виклик Валерія Федорчука у збірну України.

Зараз би взяв, подав би на того, хто там. Якби була цивілізація. У Франції за вухо притяг би: А тепер ти мені поясни б**. Я подивився б, що він верещав тоді, коли писав цю статтю, б**. Нехай відповість мені на мільйони євро за мою репутацію,

– висловився Заваров.

Відзначимо, що у 2015 році Олександр Заваров отримав повістку в армію, коли на сході України відбувалися бойові дії. Тоді легенда Динамо дав коментар "Трибуні" стосовно цієї ситуації.

"Можу сказати тільки одне: я ніколи не буду воювати там, де живе моя сім'я і мої діти, де поховані мої батьки. Так і напишіть, – сказав Олександр Заваров, який, до слова, народився у Луганську. Війна в Україні? Просто хочу, щоб настав мир", – сказав Заваров.

Чим зараз займається Заваров?

Олександр Заваров проживає у Києві та продовжує футбольну діяльність. Легенда українського футболу працює у київському Динамо, займаючись пошуком молодих талантів для рідного клубу.

Окрім того, Заваров бере участь у різноманітних футбольних заходах. Також, колишній гравець Динамо виступає у ролі експерта та ділиться своїм досвідом, допомагаючи розвивати український футбол.

Інші цікаві факти про Заварова?