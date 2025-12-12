Півфінал плей-оф відбору Україна – Швеція відбудеться 26 березня 2026 року. Це буде номінально домашня гра для команди Сергія Реброва, повідомляє 24 Канал.
Де відбудеться матч Україна – Швеція?
Багато чуток було навколо місця проведення цього поєдинку. Шведи навіть пропонували Україні зіграти лобову зустріч на їх полі.
11 грудня Українська асоціація футболу повідомила офіційне місце проведення матчу. "Синьо-жовті" приймуть Швецію в іспанській Валенсії. Поєдинок плей-оф відбудеться на стадіоні 26-тисячному "Естадіо Сьютат де Валенсія". Це домашня арена Леванте.
Якщо Україна пройде Швецію, то на цьому ж іспанському стадіоні зіграє проти переможця пари Польща – Албанія. Нагадаємо, що фінал плей-оф запланований на 31 березня 2026 року.
Як Шевченко оцінив шанси України на вихід на ЧС-2026?
В інтерв'ю Tuttosport президент УАФ Андрій Шевченко розповів, що перед збірною України є дві цілі. "Синьо-жовті" вперше та наразі востаннє грали на ЧС ще у 2006-му році, коли у чвертьфіналі вилетіли від Італії (0:3). А от друга стосується війни проти Росії.
Очільник УАФ впевнений, що виступи команди Реброва на Мундіалі мали б величезне значення для людей в Україні, а також це чудова нагода нагадати світу, що війна проти Росії триває.
"Ми показали, що конкурентоспроможні, але Швеція – сильна команда, хоч у відборі в неї все пішло не найкраще, там є якісні футболісти. І за два місяці динаміка та обставини можуть змінитися. Ми знаємо, як це працює: сьогодні ти в хорошій формі, завтра з якоїсь причини трохи її втрачаєш… Впливає багато чинників: скільки в тебе травмованих, скількох гравців вдасться повернути, в якому стані ти їх отримаєш. У відборі в нас було багато втрат, команда жодного разу не була на 100 відсотків", – говорив Шевченко.
Прогноз букмекера
Україна продовжує бути фаворитом даного протистояння по лінії betking. Перемога команди Реброва оцінена у 2,62. Такий же, який і був три тижні тому. Тоді як на звитягу Швеції коефіцієнт трішки зріс – 2,80. Мирова в основний час – 3,10.
Коефіцієнти на прохід збірних у фінал плей-оф залишився сталим: на Україну – 1,80, а Швецію – 1,86. Ймовірно, що гра буде обережною, а тому не дуже результативною. Тотал голів менше 2,5 – 1,71.
*Коефіцієнти подані станом на 22:40 11.12.2025
Як Україна у своїй історії грала проти Швеції?
Команди грали між собою п'ять разів. Цікаво, що ці збірні ще ніколи не розписували між собою нічию – чотири перемоги в України та одна у Швеції (дані Transfermarkt).
Тієї єдиної поразки українці зазнали у товариському матчі у сезоні 2011 – 2012. Та гра закінчилась мінімальною звитягою шведів 0:1.
Україна двічі грала проти Швеції на чемпіонаті Європи. Востаннє це було на Євро-2020, коли у додаткових таймах завдяки голу Артема Довбика вирвала путівку у чвертьфінал турніру 1:2.