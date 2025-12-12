Півфінал плей-оф відбору Україна – Швеція відбудеться 26 березня 2026 року. Це буде номінально домашня гра для команди Сергія Реброва, повідомляє 24 Канал.

Цікаво Збірна України дізналася дати можливих матчів на ЧС-2026

Де відбудеться матч Україна – Швеція?

Багато чуток було навколо місця проведення цього поєдинку. Шведи навіть пропонували Україні зіграти лобову зустріч на їх полі.

11 грудня Українська асоціація футболу повідомила офіційне місце проведення матчу. "Синьо-жовті" приймуть Швецію в іспанській Валенсії. Поєдинок плей-оф відбудеться на стадіоні 26-тисячному "Естадіо Сьютат де Валенсія". Це домашня арена Леванте.

Якщо Україна пройде Швецію, то на цьому ж іспанському стадіоні зіграє проти переможця пари Польща – Албанія. Нагадаємо, що фінал плей-оф запланований на 31 березня 2026 року.

Як Шевченко оцінив шанси України на вихід на ЧС-2026?

В інтерв'ю Tuttosport президент УАФ Андрій Шевченко розповів, що перед збірною України є дві цілі. "Синьо-жовті" вперше та наразі востаннє грали на ЧС ще у 2006-му році, коли у чвертьфіналі вилетіли від Італії (0:3). А от друга стосується війни проти Росії.

Очільник УАФ впевнений, що виступи команди Реброва на Мундіалі мали б величезне значення для людей в Україні, а також це чудова нагода нагадати світу, що війна проти Росії триває.

"Ми показали, що конкурентоспроможні, але Швеція – сильна команда, хоч у відборі в неї все пішло не найкраще, там є якісні футболісти. І за два місяці динаміка та обставини можуть змінитися. Ми знаємо, як це працює: сьогодні ти в хорошій формі, завтра з якоїсь причини трохи її втрачаєш… Впливає багато чинників: скільки в тебе травмованих, скількох гравців вдасться повернути, в якому стані ти їх отримаєш. У відборі в нас було багато втрат, команда жодного разу не була на 100 відсотків", – говорив Шевченко.

Прогноз букмекера

Україна продовжує бути фаворитом даного протистояння по лінії betking. Перемога команди Реброва оцінена у 2,62. Такий же, який і був три тижні тому. Тоді як на звитягу Швеції коефіцієнт трішки зріс – 2,80. Мирова в основний час – 3,10.

Коефіцієнти на прохід збірних у фінал плей-оф залишився сталим: на Україну – 1,80, а Швецію – 1,86. Ймовірно, що гра буде обережною, а тому не дуже результативною. Тотал голів менше 2,5 – 1,71.

*Коефіцієнти подані станом на 22:40 11.12.2025

Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтесь правил (принципів) відповідальної гри ТОВ “СЛОТС Ю.ЕЙ”. Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024)

Як Україна у своїй історії грала проти Швеції?