Менеджер національної збірної Швеції Стефан Петтерссон запропонував Українській асоціації футболу провести очну зустріч на їх полі. Представник суперника "синьо-жовтих" хоче увійти у ситуації України, які зазвичай проблематично знайти місце проведення поєдинків, передає 24 Канал із посилання на Goteborgs-Posten.

Що УАФ запропонували шведи?

Петтерссон запевнив, що вони не проти зіграти проти України на своєму полі, якщо, звісно, цього захоче сама синьо-жовта національна команда.

Я сказав їм про це. Тепер м'яч на їхньому боці, побачимо, що вони придумають. Нічого більше, ніж те, що у них зараз багато варіантів, і їм доводиться розмовляти один з одним, щоб знайти найкраще рішення. Це зрозуміло,

– заявив представник збірної Швеції.

Швед зізнався, що не отримав категоричного "ні" від УАФ. За його словами, українська сторона взагалі нічого не відповіла.

Згодом у інфопросторі з'явився коментар Віталія Плецана, який є пресаташе збірної України.

"Я не чув про вашу пропозицію зіграти у Швеції. Це, мабуть, нереальна альтернатива. Для нас це справді не буде домашнім стадіоном. Чи можемо ми зіграти в Україні? Якщо війна закінчиться, це також варіант. Але я думаю, що це також нереалістична надія", – процитувало видання Sweden Herald слова Плецана.

Водночас Плецан не виключив варіанту проведення півфіналу плей-оф проти Швеції у Польщі. Пресаташе "синьо-жовтих" заявив, що альтернативними варіанти могли би стати Чехія, Німеччина чи Іспанія.

Що відомо про Україну у плей-оф відбору ЧС-2026?