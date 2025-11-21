Менеджер национальной сборной Швеции Стефан Петтерссон предложил Украинской ассоциации футбола провести очную встречу на их поле. Представитель соперника "сине-желтых" хочет войти в ситуации Украины, которые обычно проблематично найти место проведения поединков, передает 24 Канал со ссылкой на Goteborgs-Posten.

К теме Есть несколько вариантов: где Украина может сыграть домашние матчи в плей-офф отбора ЧМ-2026

Что УАФ предложили шведы?

Петтерссон заверил, что они не против сыграть против Украины на своем поле, если, конечно, этого захочет сама сине-желтая национальная команда.

Я сказал им об этом. Теперь мяч на их стороне, увидим, что они придумают. Ничего больше, чем то, что у них сейчас много вариантов, и им приходится разговаривать друг с другом, чтобы найти лучшее решение. Это понятно,

– заявил представитель сборной Швеции.

Швед признался, что не получил категорического "нет" от УАФ. По его словам, украинская сторона вообще ничего не ответила.

Впоследствии в инфопространстве появился комментарий Виталия Плецана, который является прессаташе сборной Украины.

"Я не слышал о вашем предложении сыграть в Швеции. Это, видимо, нереальная альтернатива. Для нас это действительно не будет домашним стадионом. Можем ли мы сыграть в Украине? Если война закончится, это также вариант. Но я думаю, что это также нереалистичная надежда", – процитировало издание Sweden Herald слова Плецана.

В то же время Плецан не исключил варианта проведения полуфинала плей-офф против Швеции в Польше. Пресс-аташе "сине-желтых" заявил, что альтернативными варианты могли бы стать Чехия, Германия или Испания.

Что известно об Украине в плей-офф отбора ЧМ-2026?