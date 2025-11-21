Благодаря победе над Исландией в последнем туре подопечные Сергея Реброва попали в раунд плей-офф. Сразу же после этого встал вопрос о месте проведения этих матчи, который наставник сборной прокомментировал в эфире УПЛ ТВ, сообщает 24 Канал.
Будет ли Украина играть в Польше?
Первым соперником нашей команды будет сборная Швеции. В случае прохода Украины в финале наша команда будет противостоять Польше или Албании. И именно на территории Польши свои последние домашние матчи проводила наша команда.
Однако в марте сборная Украины точно будет играть в другой стране. Сергей Ребров отметил, что потенциально играть против Польши на ее поле не является приемлемым для него.
Если мы пройдем, то не будем играть против сборной Польши в Польше. Это ненормально. Сейчас мы выбираем и посмотрим как оно будет. Но это не должна быть Польша. Речь об обоих матчах, нам не надо постоянно переезжать,
– заявил Ребров.
Ранее польский журналист Петр Волосик уверял, что Украина будет играть оба матча именно в Польше. Отметим, что в обеих встречах Украина будет номинальным хозяином. Однако из-за военного положения на своей территории "сине-желтые" не могу принимать соперников дома.
Справка. Все три домашних матча отбора на ЧМ-2026 Украина проводила именно в Польше (Вроцлав, Краков, Варшава). Отметим, что за прошедшие три года "сине-желтые", кроме польских городов, также принимали соперников в Леверкузене, Мурсии, Праге и Трнаве.
Одной из причин нежелания сборной Украины играть в Польше против поляков является недавний скандал в матче Шахтера. Во время встречи Лиги конференций против Легии фанаты варшавской команды вывешивали антиукраинские баннеры на стадионе в Кракове.
Как Украине выйти на ЧМ-2026?
- Подопечные Сергея Реброва квалифицировались в раунд плей-офф, где должны отыграть еще два матча. Первым оппонентом нашей команды станет сборная Швеции.
- С ней "сине-желтые" сыграют 26 марта. В случае победы наша команда выйдет в финал плей-офф на победителя пары Польша – Албания. Эта игра назначена на 31 марта.
- Только при условии двух побед в этих встречах Украина попадет на Мундиаль. При этом Украина будет участвовать в жеребьевке финальной стадии ЧМ-2026, которая пройдет 5 декабря.
- Победитель нашей сетки плей-офф будет сеяться из третьей корзины и узнает соперников, на которых выйдет на Мундиале в случае успеха в стыках.
- Финальная часть чемпионата мира-2026 пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.