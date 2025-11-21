Благодаря победе над Исландией в последнем туре подопечные Сергея Реброва попали в раунд плей-офф. Сразу же после этого встал вопрос о месте проведения этих матчи, который наставник сборной прокомментировал в эфире УПЛ ТВ, сообщает 24 Канал.

Будет ли Украина играть в Польше?

Первым соперником нашей команды будет сборная Швеции. В случае прохода Украины в финале наша команда будет противостоять Польше или Албании. И именно на территории Польши свои последние домашние матчи проводила наша команда.

Однако в марте сборная Украины точно будет играть в другой стране. Сергей Ребров отметил, что потенциально играть против Польши на ее поле не является приемлемым для него.

Если мы пройдем, то не будем играть против сборной Польши в Польше. Это ненормально. Сейчас мы выбираем и посмотрим как оно будет. Но это не должна быть Польша. Речь об обоих матчах, нам не надо постоянно переезжать,

– заявил Ребров.

Ранее польский журналист Петр Волосик уверял, что Украина будет играть оба матча именно в Польше. Отметим, что в обеих встречах Украина будет номинальным хозяином. Однако из-за военного положения на своей территории "сине-желтые" не могу принимать соперников дома.

Справка. Все три домашних матча отбора на ЧМ-2026 Украина проводила именно в Польше (Вроцлав, Краков, Варшава). Отметим, что за прошедшие три года "сине-желтые", кроме польских городов, также принимали соперников в Леверкузене, Мурсии, Праге и Трнаве.

Одной из причин нежелания сборной Украины играть в Польше против поляков является недавний скандал в матче Шахтера. Во время встречи Лиги конференций против Легии фанаты варшавской команды вывешивали антиукраинские баннеры на стадионе в Кракове.

Как Украине выйти на ЧМ-2026?