"Сине-желтые" неоднократно в своей истории пересекались со скандинавами в различных турнирах. Как Украина играла против Швеции – рассказывает 24 канал.
Как Украина играла со Швецией?
Сборная Украины пересекалась со Швецией в пяти матчах. "Сине-желтые" трижды побеждали скандинавскую команду, сыграли вничью и потерпели одно поражение.
Впервые Украина сыграла против Швеции в августе 2008 года. Тогда в товарищеской игре наша национальная команда победила с минимальным счетом – 0:1.
Следующий матч состоялся в феврале 2011 года. И тогда в товарищеском противостоянии была зафиксирована ничья – 1:1.
В том же году Украина в августе сыграла еще один спарринг со Швецией. Тогда "сине-желтые" проиграли – 0:1.
Первый официальный матч между сборными состоялся на групповом этапе Евро-2012. В том поединке украинцы победили шведов благодаря эффектному дублю Андрея Шевченко.
Следующая встреча состоялась аж через девять лет. На Евро-2020, перенесенный из-за пандемии на следующий год, сборная Украины в дополнительное время одолела Швецию и пробилась в первый в истории команды четвертьфинал турнира.
Швеция – Украина на Евро-2020: смотрите видео
Как Украина играла в плей-офф на ЧМ?
В 1997 году в плей-офф за выход на чемпионат мира сборная Украины сыграла против Хорватии. Тогда подопечные Йожефа Сабо уступили в первом матче 0:2, а вторая игра завешилась ничьей – 1:1.
В 2001 году Украина сыграла против Германии за выход на Мундиаль 2002 года. По итогам двухматчевого противостояния "сине-желтые" уступили – 5:2.
В 2013 году Украина сыграла в плей-офф отбора на чемпионат мира-2014 против Франции. "Сине-желтые" выиграли первый матч 2:0, но во второй игре потерпели поражение – 3:0.
В 2022 году наша национальная команда сыграла в стыковых матчах за выход на чемпионат мира в Катаре, который состоялся в том же году. Подопечные Александра Петракова в полуфинале выиграли в Шотландии (3:1), но в последней игре перед турниром уступили Уэльсу (0:1) из-за досадного автогола Андрея Ярмоленко.