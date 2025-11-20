"Сине-желтые" неоднократно в своей истории пересекались со скандинавами в различных турнирах. Как Украина играла против Швеции – рассказывает 24 канал.

Как Украина играла со Швецией?

Сборная Украины пересекалась со Швецией в пяти матчах. "Сине-желтые" трижды побеждали скандинавскую команду, сыграли вничью и потерпели одно поражение.

Впервые Украина сыграла против Швеции в августе 2008 года. Тогда в товарищеской игре наша национальная команда победила с минимальным счетом – 0:1.

Следующий матч состоялся в феврале 2011 года. И тогда в товарищеском противостоянии была зафиксирована ничья – 1:1.

В том же году Украина в августе сыграла еще один спарринг со Швецией. Тогда "сине-желтые" проиграли – 0:1.

Первый официальный матч между сборными состоялся на групповом этапе Евро-2012. В том поединке украинцы победили шведов благодаря эффектному дублю Андрея Шевченко.

Следующая встреча состоялась аж через девять лет. На Евро-2020, перенесенный из-за пандемии на следующий год, сборная Украины в дополнительное время одолела Швецию и пробилась в первый в истории команды четвертьфинал турнира.

Как Украина играла в плей-офф на ЧМ?