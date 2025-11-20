"Синьо-жовті" неодноразово у своїй історії перетиналися зі скандинавами у різних турнірах. Як Україна грала проти Швеції – розповідає 24 канал.

Як Україна грала зі Швецією?

Збірна України пертиналася зі Швецією у п'яти матчах. "Синьо-жовті" тричі перемагали скандинавську команду, зіграли внічию та зазнали однією поразки.

Вперше Україна зіграла проти Швеції у серпні 2008 року. Тоді у товариській грі наша національна команда перемогла з мінімальним рахунком – 0:1.

Наступний матч відбувся у лютому 2011 року. І тоді у товариському протистоянні була зафіксована нічия – 1:1.

У тому ж році Україна у серпні зіграла ще один спаринг зі Швецією. Тоді "синьо-жовті" програли – 0:1.

Перший офіційний матч між збірними відбувся на груповому етапі Євро-2012. У томуп поєдинку українці перемогли шведів завдяки ефектному дублю Андрія Шевченка.

Наступна зустріч відбулася аж через дев'ять років. На Євро-2020, що перенесли через пандемію на наступний рік, збірна України у додатковий час здолала Швецію та пробилася у перший в історії команди чветьфінал турніру.

Як Україна грала у плей-оф на ЧС?