"Синьо-жовті" неодноразово у своїй історії перетиналися зі скандинавами у різних турнірах. Як Україна грала проти Швеції – розповідає 24 канал.
Читайте також Україна та інші збірні дізналися суперників у плей-оф відбору на ЧС-2026
Як Україна грала зі Швецією?
Збірна України пертиналася зі Швецією у п'яти матчах. "Синьо-жовті" тричі перемагали скандинавську команду, зіграли внічию та зазнали однією поразки.
Вперше Україна зіграла проти Швеції у серпні 2008 року. Тоді у товариській грі наша національна команда перемогла з мінімальним рахунком – 0:1.
Наступний матч відбувся у лютому 2011 року. І тоді у товариському протистоянні була зафіксована нічия – 1:1.
У тому ж році Україна у серпні зіграла ще один спаринг зі Швецією. Тоді "синьо-жовті" програли – 0:1.
Перший офіційний матч між збірними відбувся на груповому етапі Євро-2012. У томуп поєдинку українці перемогли шведів завдяки ефектному дублю Андрія Шевченка.
Наступна зустріч відбулася аж через дев'ять років. На Євро-2020, що перенесли через пандемію на наступний рік, збірна України у додатковий час здолала Швецію та пробилася у перший в історії команди чветьфінал турніру.
Швеція – Україна на Євро-2020: дивіться відео
Як Україна грала у плей-оф на ЧС?
У 1997 році у плей-оф за вихід на чемпіонат світу збірна України зіграла проти Хорватії. Тоді підопічні Йожефа Сабо поступилися у першому матчі 0:2, а друга гра завешилася нічиєю – 1:1.
У 2001 році Україна зіграла проти Німеччини за вихід на Мундіаль 2002 року. За підсумками двоматчевого протистояння "синьо-жовті" поступилися – 5:2.
У 2013 році Україна зіграла у плей-оф відбору на чемпіонат світу-2014 проти Франції. "Синьо-жовті" виграли перший матч 2:0, але у другій грі зазнали поразки – 3:0.
У 2022 році наша національна команда зіграла у стикових матчах за вихід на чемпіонат світу у Катарі, який відбувся того ж року. Підопічні Олександра Петракова у півфіналі виграли у Шотландії (3:1), але у останній грі перед турніром поступилися Уельсу (0:1) через прикрий автогол Андрія Ярмоленка.