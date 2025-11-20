У четвер, 20 листопада, відбулося жеребкування плей-оф відбору на чемпіонат світу 2026 року. Україна та інші збірні дізналися суперників у півфіналі стикових матчів, повідомляє 24 канал.

Які пари півфіналу плей-оф відбору на ЧС-2026?

Усі команди були розподілені на чотири шляхи – A, B, C, D. Всього у плей-оф відбору європейської кваліфікації на Мундіаль будуть боротися 16 команд.

Шлях A: Італія – Північна Ірландія проти Уельс – Боснія та Герцоговина.

Шлях B: Україна – Швеція проти Албанія – Польща.

Шлях С: Туреччина – Румунія проти Словакія – Косово.

Шлях D: Данія – Північна Македонія проти Чехія – Ірландія.

Півфінали відбудуться – 26 березня. Фінальні матчі за вихід на чемпіонат світу заплановано на – 31 березня.

Як Україна вийшла у плей-оф?