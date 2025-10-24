Донецкий Шахтер отыграл свой второй матч в основной стадии Лиги конференций. Подопечные Арды Турана не смогли взять очков против Легии, пропустив в компенсированное время (1:2), сообщает 24 Канал.

Что за скандал на матче Шахтера?

Встреча была номинально домашней для Шахтера. Однако из-за военного положения в Украине "горняки" были вынуждены принимать польского соперника де-факто на его территории.

Хоть игру и принимал Краков, немало фанатов варшавской Легии прибыло на матч. К сожалению, ультрас клуба отметился скандалом и неадекватным поведением в сторону украинцев.

Польские болельщики сделали большой баннер с политическим подтекстом "Волынь, помним". Этим они хотели напомнить о Волынской трагедии, в которой обвиняют именно украинцев.

Волынская трагедия – это обоюдные этнические чистки конфликтующего польского и украинского населения в период с 1943 по 1944 годы. Сторонами противостояния называются ОУН и УПА со стороны Украины, а также Армия Крайова и Батальоны Хлопские со стороны Польши.

Служба безопасности Шахтера не пропустила фанатов Легии с этим баннером. Поэтому болельщики Легии бойкотировали матч и остались у входа на стадион.

Фанатов Легии не пропустили на начало матча: смотреть видео

Как опозорились польские фанаты?

Поэтому в первом тайме гостевой фанатский сектор был пустым. Однако в перерыве болельщиков таки пропустили на арену и они ненадолго вывесили скандальный баннер.



Фанаты Легии вывесили баннер о Волынской трагедии / фото Kasia Dżuchil

Провисел он недолго, работники стадиона заставили их снять вывеску. Однако это не помешало ультрас Легии продолжать позориться другими способами.

Фанаты скандировали оскорбительные кричалки "Еб*ть Бандеру" и "Шахтер ку*ва". Более того, на секторе также заметили баннер с надписью "Львов" в цветах польского флага.

Болельщики Легии скандально вели себя на трибунах: смотреть видео

Известный комментатор Виталий Волочай в соцсетях прокомментировал позорное поведение болельщиков Легии. Он иронично отметил, что другого от них и не стоило ожидать.

Ну что ж, фанаты Легии делали то что они умеют лучше всего. Пели исключительно про Шахтер, УПА и Бандеру. Оно, конечно, неприятно было слышать на стадионе. Но они про Бандеру помнят и до сих пор проклинают. Значит, Отец таки все делал правильно. А еще они скандируют "Шахтер ку*ва", а не "Шахтер ку*ва". А все остальное – не так важно,

– пишет Виталий.

