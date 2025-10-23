Сначала война была в родной для Дарио Срны Хорватии, потом в 2014-м она началась в Донецке, где играл Шахтер. Бывший футболист "горняков" рассказал, были ли у него мысли уехать из Украины после 22 февраля 2022 года, пишет 24 Канал со ссылкой на Przeglad Sportowy.
Что сказал Срна о войне в Украине и Путине?
Хорватский специалист заверил, что уважает донецкий клуб, поэтому не может покинуть Шахтер. Срна заявил, что несмотря на войну рад быть в украинском клубе.
"Легко быть вместе, когда все идет хорошо, но в сложных ситуациях надо показывать, кто настоящий друг, а кто нет. Я рад быть здесь. Надеюсь, что украинцы также будут счастливы и будут гордиться своей страной. Люди заслуживают мира Нелегко жить в Киеве, но мы к этому подготовились. Мы ежедневно молимся за мир и надеемся, что он придет к нам, как это произошло на Ближнем Востоке", – сказал спортивный директор "горняков".
Также Срна рассказал, что думает о президенте России Владимире Путине, который не хочет завершать войну.
Путин – е**ный ублюдок, но когда-то он должен положить конец войне. Люди ожидают мира, мы играем матчи на международной арене и хотим создать ажиотаж для армии и нашего общества,
– заявил Срна.
Напомним, что в донецком клубе недавно вспыхнул скандал с Ефимом Коноплей, который лайкал пророссийский контент, в частности видео с Жириновским. В Шахтере провели внутреннее расследование и публично сообщили его результаты.
Что известно о Дарио Срне в Шахтере?
- Дарио Срна – живая легенда "горняков", который провел за донецкий клуб 536 матчей (49 голов и 129 результативных передач). В течение 2003 – 2018 годов играл за Шахтер. После чего ушел в статусе свободного агента в итальянское Кальяри, где в 2019-м повесил бутсы на гвоздь (данные Transfermarkt).
- Вместе с Шахтером в сезоне-2008/2009 выиграл Кубок УЕФА. В том же сезоне был лучшим игроком сезона УПЛ. Также Срна 10 раз становился чемпионом Украины, 7 раз побеждал в Кубке страны и 8 раз в Суперкубке. Все трофеи завоевал с дончанами.
- После окончания карьеры Дарио вернулся в расположение Шахтера, где получил должность тренера по развитию техники. Даже имеет за своей спиной один матч в качестве исполняющего обязанности главного тренера "горняков".
- С июля 2020-го возглавляет кресло спортивного директора команды.