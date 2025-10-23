Сначала война была в родной для Дарио Срны Хорватии, потом в 2014-м она началась в Донецке, где играл Шахтер. Бывший футболист "горняков" рассказал, были ли у него мысли уехать из Украины после 22 февраля 2022 года, пишет 24 Канал со ссылкой на Przeglad Sportowy.

Что сказал Срна о войне в Украине и Путине?

Хорватский специалист заверил, что уважает донецкий клуб, поэтому не может покинуть Шахтер. Срна заявил, что несмотря на войну рад быть в украинском клубе.

"Легко быть вместе, когда все идет хорошо, но в сложных ситуациях надо показывать, кто настоящий друг, а кто нет. Я рад быть здесь. Надеюсь, что украинцы также будут счастливы и будут гордиться своей страной. Люди заслуживают мира Нелегко жить в Киеве, но мы к этому подготовились. Мы ежедневно молимся за мир и надеемся, что он придет к нам, как это произошло на Ближнем Востоке", – сказал спортивный директор "горняков".

Также Срна рассказал, что думает о президенте России Владимире Путине, который не хочет завершать войну.

Путин – е**ный ублюдок, но когда-то он должен положить конец войне. Люди ожидают мира, мы играем матчи на международной арене и хотим создать ажиотаж для армии и нашего общества,

– заявил Срна.

Напомним, что в донецком клубе недавно вспыхнул скандал с Ефимом Коноплей, который лайкал пророссийский контент, в частности видео с Жириновским. В Шахтере провели внутреннее расследование и публично сообщили его результаты.

Что известно о Дарио Срне в Шахтере?