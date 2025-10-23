Спочатку війна була у рідній для Даріо Срни Хорватії, потім у 2014-му вона почалась у Донецьку, де грав Шахтар. Колишній футболіст "гірників" розповів, чи були у нього думки виїхати із України після 22 лютого 2022 року, пише 24 Канал із посиланням на Przeglad Sportowy.

Що сказав Срна про війну в Україні та Путіна?

Хорватський фахівець запевнив, що поважає донецький клуб, тому не може покинути Шахтар. Срна заявив, що попри війну радий бути в українському клубі.

"Легко бути разом, коли все йде добре, але в складніших ситуаціях треба показувати, хто справжній друг, а хто ні. Я радий бути тут. Сподіваюся, що українці також будуть щасливі та пишатимуться своєю країною. Люди заслуговують на мир Нелегко жити в Києві, але ми до цього підготувалися. Ми щодня молимося за мир і сподіваємося, що він прийде до нас, як це сталося на Близькому Сході", – сказав спортивний директор "гірників".

Також Срна розповів, що думає про президента Росії Володимира Путіна, який не хоче завершувати війну.

Путін – йо**ний виродок, але колись він має покласти край війні. Люди очікують миру, ми граємо матчі на міжнародній арені та хочемо створити ажіотаж для армії та нашого суспільства,

– заявив Срна.

Нагадаємо, що у донецькому клубі нещодавно спалахнув скандал із Юхимом Коноплею, який лайкав проросійський контент, зокрема відео із Жириновським. У Шахтарі провели внутрішнє розслідування та публічно сповістили його результати.

Що відомо про Даріо Срни у Шахтарі?