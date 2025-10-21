Донецький Шахтар завершив внутрішнє розслідування ситуації із Юхимом Коноплею. У клубі детально розглянули усі обставини скандалу, який пов'язаний із активністю флангового захисника у соціальних мережах, повідомляє 24 Канал із посиланням на телеграм-канал Шахтаря.

Які підсумки розслідування Шахтаря щодо скандалу з Коноплею?

За словами пресслужби "гірників", винуватець визнав провину та попросив пробачення в усіх. Також у Шахтарі розповіли, що Конопля долучився до придбання пікапу для уболівальників команди, які захищають Україну від Росії.

Гравець визнав помилковість своїх дій, повністю усвідомив їх неприпустимість і щиро попросив вибачення в уболівальників, команди та клубу. Юхим Конопля також долучився до придбання пікапа для представників фанатського руху Шахтаря, які нині захищають Україну на фронті. ФК Шахтар вважає ситуацію вирішеною та продовжує співпрацю з гравцем у дусі відповідальності, поваги й підтримки українських захисників,

– йдеться у заяві донецького клубу.

Нагадаємо, що скандальний легіонер київського Динамо Владіслав Бленуце також лайкав проросійські пости в соцмережах. Аби реабілітуватись в очах фанів киян він пожертвував 700 тисяч гривень на потреби української армії. Про це він повідомив на своїй сторінці в інстаграмі.

"Мій переїзд в Україну був нелегким – переважно на психологічному рівні. Мене звинувачували в речах, які не визначають, ким я є насправді. Місяць тому я публічно висловив свою підтримку Збройним силам України, і тепер хочу довести, що я справді це мав на увазі. Я не намагаюся купити чиєсь схвалення – я роблю це щиро й пишаюся цим", – написав Бленуце.

За що отримав подяку від Повітряних сил ЗСУ.

Що відомо про скандал із Юхимом Коноплею?

Скандал із захисником Шахтаря розгорівся пізно ввечері 15 жовтня. У соцмережах помітили підозрілу активність Коноплі під проросійським контентом. Лайк Юхима знайшли під відео із написом: "Росія не для слабких та повільних". Згодом він ще й вподобав нарізку голів ексгравця збірної Росії Романа Павлюченка, який відкрито підтримував президента Росії. Згодом ці уподобайки український футболіст прибрав.

Останньою краплею став лай під відео із Володимиром Жириновським.

Конопля у своєму інстаграмі прокоментував скандал. Фланговий захисник Шахтаря не спростував цю інформацію, але натякнув, що джерело не є перевіреним, а він є патріотом України.

Згодом на інцидент відреагував сам Шахтар. Директор зі стратегічного розвитку та комунікацій Шахтаря Юрій Свиридов у коментарі виданню "Чемпіон" розповів про початок внутрішнього розслідування, після чого Юхим змінив риторику, визнавши свою провину.

Відзначимо, що Конопля просидів весь матч УПЛ проти житомирського Полісся у запасі донеччан.