30 вересня 2026 року у 26-річного правого захисника сплине контракт із донецьким Шахтарем. Ігор Бурбас розкрив зарплату, яку хоче мати Юхим Конопля у новому контракті, який пропонують йому продовжити "гірники", пише 24 Канал із посиланням на BurBuzz.

Яку зарплату хоче отримувати Конопля у Шахтарі?

За його інформацією, Конопля вимагає у донеччан контракт із зарплатою у 1,5 мільйона доларів на рік. Юхим хоче стати найбільш високооплачуваним гравцем донецького клубу.

1,5 мільйона, ясна річ, не гривень, він хоче отримувати за рік контракту від «Шахтаря». При цьому він хоче бути другим після Траоре, бо у Траоре найвища зарплата у Шахтарі. Зараз, кого б не підписував Шахтар, більш ніж одного мільйона зарплати ні у кого немає. 500, 600, 700, але мільйона ні у кого немає. Конопля ж хоче 1,5,

– сказав Бурбас.

Відзначимо, що Шахтар у 9-му турі не зумів взяти три очки у виїзній грі проти Полісся. Фінальний свисток зафіксував нульову нічию у Житомирі. Конопля провів весь матч у запасі "гірників".

До слова. Портал Transfermarkt оцінює вартість Коноплі у 5 мільйонів євро. У цьому сезоні-2025/2026 Юхим взяв участь у 12-ти іграх (гол та 3 результативні передачі).

Проросійський скандал із Юхимом Коноплею?