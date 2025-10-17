У донецькому клубі одразу розпочали внутрішнє розслідування, а винуватець Юхим Конопля вже перепросив за свою активність під російським контентом. 24 Канал розповідає про колишніх та чинних гравців донецького Шахтаря, які стали героями скандалів.

Читайте також Спонсорує окупантів, служить в НГУ: де зараз гравці збірної України, які грали в Росії

Юхим Конопля

Скандал із захисником Шахтаря розгорівся пізно ввечері 15 жовтня. Футболіст "гірників" залишив лайк під відео із написом: "Росія не для слабких та повільних". Після чого черговий лайк Коноплі був помічений на нарізці голів ексгравця збірної Росії Романа Павлюченка.



Юхим Конопля / Фото ФК Шахтар

Добив себе футболіст збірної України уподобайкою під відео із Жириновським, який відкрито показував свою антиукраїнську позицію. 16 жовтня Юхим на своїй сторінці в інстаграмі прокоментував скандал, де він опинився у його епіцентрі. Фланговий захисник Шахтаря не спростував цю інформацію, але натякнув, що джерело не є перевіреним, а він є патріотом України.

Згодом директор зі стратегічного розвитку та комунікацій Шахтаря Юрій Свиридов у коментарі виданню Чемпіон повідомив, що розпочали внутрішнє розслідування, аби з'ясувати усі обставини. Миттєво з'явився пост в інстаграмі Коноплі, у якому він попросив вибачення.

Ви праві. Я не вкладав у свої лайки ніяких намірів. Не підтримував ні в якому разі Росію та її діячів і послідовників. Я патріот своєї країни. Висновки зробив. Щиро перепрошую. Більше не повториться,

– написав Конопля.



Вибачення Коноплі / Скриншот із інстаграму Юхима

Юхим Конопля – вихованець клубної академії Шахтаря, який провів у футболці "гірників" 99 матчів (6 голів та 14 результативних передач). Контракт 26-річного правого оборонця із донеччанами розрахований до кінця вересня 2026 року.

Анатолій Тимощук

Анатолій Тимощук – один із головних зрадників України із футбольного світу. Колишній капітан збірної України поїхав на заробітки у Росію ще тоді, коли це було "нормальним" – у 2007-му році. Тимощук став футболістом пітерського Зеніта.



Анатолій Тимощук / Фото Getty Images

Це дало йому поштовх перейти у мюнхенську Баварію, а вже у сезоні-2013/2014 Анатолій повернувся у російський клуб. Згодом на два роки їздив у Кайрат Казахстан, який став його останнім клубом у професійній кар'єрі футболіста.

Після закінчення кар'єри повернувся до роботи у Росію, де увійшов у тренерський склад все того ж Зеніта, і з кінцями. Колишній лідер Шахтаря, який родом із Луцька, із великого патріота перетворився у зрадника країни.

Він жодного разу не висловився про війну після 24 лютого 2022 року та не засудив російську агресію. Хоча до цього довго був капітаном української збірної та вирізнявся грою із пов'язками на голові у кольорах національного прапора. Водночас була інформація, що його батько був у лавах територіальної оборони.

За мовчазну позицію Тимощука було позбавлено усіх титулів та ліцензії тренера рівня Pro, яку видав Центр ліцензування УАФ. Згодом стало відомо, що Тимощук виграв справу проти УАФ щодо санкцій у Спортивному арбітражному суді (CAS). У CAS пояснили, що не знайшли злочину у діях Анатолія з 24 лютого до 11 березня 2022 року.

До слова, за спиною Тимощука 326 поєдинків, у яких він відзначився 39 голами та 41 гольовою передачею (дані Transfermarkt).

Ярослав Ракіцький

Якщо Тимощук замовчав та продовжив працювати у Росії, то Ярослав Ракіцький відкрито продемонстрував свою громадянську позицію. Із 2019-го по 2022-й роки центральний захисник виступав у ворожому чемпіонаті у складі Зеніта.



Ярослав Ракіцький / Фото Getty Images

Ярослав став одним із небагатьох українських гравців, які виїхали "з-за порєбріка" після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Ракіцький розірвав контракт із Зенітом та покинув Росію.

Станом на жовтень 2025-го Ракіцький виступає у Першій лізі України за одеський Чорноморець. Ярослав хоч і продовжує говорити російською мовою, але активно підтримує українську армію. У коментарі пресслужбі донецького Шахтаря Ракіцький зізнався, якби знав, що росіяни так безжально нападуть на його рідну країну, то ніколи б не поїхав грати "на болота".

Скажу, що я, у першу чергу, футболіст. Футбол – моя робота і справа всього мого життя. І в Росії я робив лише те, що грав у футбол. А коли почалася повномасштабна війна 24 лютого 2022 року, то я того ж дня вирішив розірвати контракт і повернутися до України. Цей вчинок і є моєю відповіддю. Ніхто не міг уявити такого масштабу агресії: що росіяни тисячами вбиватимуть українців, руйнуватимуть наші міста. Якби я знав, що так буде, то ніколи б не поїхав грати до Росії!

– розповідав Ярослав.

Захисник додав, що 24 лютого 2022 року розставило усе на свої місця. В один день усі зрозуміли, що в нас, у цивілізованого світу немає нічого спільного із Росією.

Відзначимо, що Ракіцький входить у перелік не багатьох гравців, які провели за Шахтар понад 300 матчів. У футболці донеччан Ярослав відіграв 358 ігор (18 м'ячів та 35 результативних передач).

Іван Ордець

Ще один колишній гравець Шахтаря, який був "кармільцем" у Росії, став Іван Ордець. Із 2019-го по 2022-й роки грав за московське Динамо. 10 липня 2022 року оборонець вирушив в оренду у німецький Бохум, де переконав тренерський штаб та керівництво клубу продовжити із ним співпрацю.



Іван Ордець / Фото Олександра Осипова

1 липня 2024 року Ордець на правах вільного агента став повноцінним футболістом Бохума, але закріпитись в основі не зміг. Рівно через рік Іван знову став вільним агентом та досі перебуває без команди.

Однак такий вояж у Росію назавжди зіпсував репутацію Ордецю. Адже Іван вирушив на заробітки у сусідню країну вже на п'ятий рік війни. Неабиякий хейт Іван відчув на собі після того, як Ордець активно відпочивав на клубних вечірках паралельно з тим, як російська армія вбивала його земляків та руйнувала родючі українські землі.

Відзначимо, що на початку березня 2022-го Ордець у своєму профілі в інстаграмі розповів про реалії війни в Україні. Захисник народився у Волновасі, що у Донецькій області, яка зараз зруйнована російськими окупантами. Він називав ситуацію у рідному краю "справжнім пеклом", де люди помирають без їжі і води, а діти прощаються із батьками.

До слова, Іван Ордець провів за Шахтар Донецьк 99 матчів (4 голи та 3 асисти). Футболіст був чемпіоном країни, переможцем Кубка та Суперкубка України у складі "гірників".

Євген Селезньов

Колишній форвард Шахтаря Євген Селезньов також пограв "на болотах". Чорною плямою у кар'єрі екснападника є його трансфер у Кубань.



Євген Селезньов (по центру) / Фото Getty Images

Після переходу у російський клуб Селезньов зробив дивну заяву. На його тодішню думку, перехід у Росію не закрив перед ним "двері" у збірну України. Адже сам футболіст не вбачав у такому переході якусь катастрофу чи зраду.

Я не читаю інтернет. Не думаю, що мене перестануть викликати, якщо буду забивати голи за Кубань. Я ніколи не змішував спорт і політику. Склалася певна ситуація, сподіваюся, люди розберуться. Може, хтось назвав мене зрадником, не знаю... Але я нікого не зраджував! Вчинив чесно перед усім. У мене залишалося ще два місяці контракту з Дніпром. Якби, не дай Боже, я отримав травму, хто мені потім буде платити гроші? Зрозумійте, я хочу грати у футбол і поїхати на чемпіонат Європи. Ось, власне, і все,

– розповідав гравець російській пресі.

За клуб із Краснодару Селезньов провів 10 ігор (3 голи). "За порєбріком" Євген виступав із 25 лютого 2016-го по 1 липня того ж року.

У червні 2023-го Селезньов назвав свій трансфер у Кубань "помилкою".

"Свої помилки я визнаю. І вже вибачився за це. Я там був два місяці. Хтось лояльно до цього ставився, хтось гірше. Це моя помилка, я за неї відповідаю. Як тільки я зрозумів, що я зробив, одразу звідти з***вся. Я зрозумів, що там не моя країна, ми – різні люди. Я думав, що, можливо, було якесь непорозуміння між країнами, але я побачив, що ми реально різні з ними. Я, як і багато хто, вважав, що це братній народ. Але я завжди був українцем", – заявив Селезньов в інтерв'ю ПРОФУТБОЛ Digital.

Нагадаємо, що Євген Селезньов відіграв 74 матчі за Шахтар, у яких забив 30 голів та відав 7 результативних передач.

Також вляпувався у мовний скандал у чемпіонаті Медіаліги. Нещодавно Селезньов прокоментував словесний конфлікт із 16-рінчим блогером.

Олексій Гай

Олексій Гай є ще одним українським футболістом, який свого часу пограв у Росії. Протягом 2016 – 2018 років півзахисник грав у Кубані. Окрім цього колишній футболіст Шахтаря відзначився скандальним інтерв'ю, у якому не назвав Росію агресором, що ще більше змусило українських фанів зненавидіти Гая.



Олексій Гай / Фото донецького клубу

В інтерв'ю Українському футболу Гай розповідав, що його навіть називали сепаратистом. Однак це взагалі немає нічого спільного з його думками та поглядами, запевняв ексфутболіст.

Я залишився в Україні, живу тут зі своєю родиною і люблю нашу країну. Я міг залишитись в росії, але після закінчення контракту з Кубанню повернувся на батьківщину, тому що своє майбутнє пов’язую виключно з Україною,

– говорив Гай.

Олексій у коментарі розповів, чи жалкує про перехід у Кубань. За словами Гая, якби він знав, що все так трапиться, то ні в якому разі не поїхав би грати у Росію.

Відзначимо, що за Кубань Гай провів 64 матчі, а за Шахтар – 212.

Дмитро Іванисеня

Маленькою копією Тимощука та "кармільцем" є Дмитро Іванисеня. Із липня 2021-го року опорний півзахисник виступає за самарський Крилья Совєтов.



Дмитро Іванисеня / Фото російського Крилья Совєтов

На відміну від Ракіцького, Іванисеня залишився грати у терористичній країні. В Іванисені досі є контракт із російським клубом до кінця поточного сезону-2025/2026.

Раніше колишній футболіст луганської Зорі Артем Громов намагався виправдати Іванисеню, який начебто не зміг розірвати контракт із російським клубом. Громов повідомляв, що у контракті опорника була прописана величезна сума, яку він повинен був сплатити у випадку дострокового розірвання контракту з його сторони. Хоча УЄФА звільнила легіонерів від виплат ще на початку весни 2022 року.

Іванисеня грає мовчанку, що стосується теми війни в Україні. Дмитро закрив від гріха подалі свій акаунт в інстаграмі. Футболіст обрав гроші, а не власну репутацію. Півзахисник повівся на гроші. Ще декілька років тому був інсайд, що Іванисеня заробляв у Росії близько 490 тисяч доларів на рік.

На початку червня минулого року Іванисеня ще більше закріпив статус зрадника. Футболіст отримав громадянство Росії.

Відзначимо, що Дмитро Іванисеня не провів жодного матчу за головну команду Шахтаря. За його спиною понад 50 ігор за Шахтар-3.

На жаль, це далеко не усі гравці, які були частиною Шахтаря, які грають у Росії або вляпувались у скандали.