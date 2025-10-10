16-річний блогер та за сумісництвом гравець одеської команди Ренат Попружний зробив зауваження Євгену Селезньову щодо його спілкування російською мовою під час паузи. Колишній футболіст Дніпра і Шахтаря вчергове прокоментував цей скандал в інтерв'ю Денису Бойку, передає 24 Канал.

Як Селезньов пояснив мовний скандал із ним у Медіалізі?

Екснападник збірної України ще раз хотів прояснити дану ситуацію, яка виникла із ним у медійному чемпіонаті. Селезньов зізнався, що під час матчу та паузи спілкувався із партнерами по команді двома мовами – українською та російською.

"Я хочу пояснити ситуацію ще раз. Тоді в нас була гра. Я спілкувався з футболістами своєї команди як українською, так і російською мовами. Підійшов 16-річний хлопець та зробив мені зауваження. І це хтось знімав. Можливо, батько того хлопця. Потім він вибачився та сказав, що не мав права робити цього, але потім вже розганяв ситуацію", – сказав ексфутболіст збірної України.

Після чого молодий блогер перепросив у зірки Армата, а після знову із новою силою розпіарив цей мовний момент за участю Селезньова. Хлопець виклав відео у своєму каналі у каналі у тікток RenatPopruzhniy. Капітан команди з Дніпра не розуміє, за що він повинен просити вибачення.

За що я мав вибачатись? Не можна використовувати інші прізвища. Я когось або колись використав у своєму житті? Не хочу це заново розганяти, але є речі, коли люди не знають правди, але починають засуджувати, розповідати, вчити… У мене є батьки, тато, на жаль, вже помер, але я думаю, що вони непогано мене навчили,

– підсумував Селезньов.

Відзначимо, що та гра на стадіоні Лівого Берега закінчилась перемогою Армата з рахунком 3:4. Хет-трик у доробку Селезньова.

Що відомо про мовний скандал за участю Селезньова?