Ексфорвард збірної України Євген Селезньов опинився в епіцентрі гучного мовного скандалу. Футболіст вперше прокоментував конфлікт із 16-річним блогером, повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм футболіста.

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Скандал із Селезньовим

Суперечка між Євгеном Селезньовим та Ренатом Попружним сталась під час матчу медіаліги між командами Армат та Odessa Football Media Team. Хлопець зробив зауваження ексгравцю Шахтаря та Дніпра через спілкування російською.

Сам же Євген запевняє, що Ренат хотів на ньому попіаритись. Нападник зізнався, що вчить українську та намагається нею вільно розмовляти у повсякденному житті.

Що сказав Селезньов про мовний скандал: дивитися відео

"Хочу дати пояснення з приводу мовного скандалу, в який мене втягнули люди. Я народився, виріс, здобув освіту і побудував кар'єру в українському Донбасі. Усе своє життя я поклав на те, щоб популяризувати український футбол в Україні, Європі та в усьому світі. На сьогоднішній день я вчу українську мову і намагаюся вільно нею говорити. За час війни я доклав усіх зусиль для того, щоб Україна була сильною, вільною і незалежною.

Я не хочу бути учасником мовних скандалів і не дозволю використовувати своє прізвище в ситуаціях, які будуть суперечливими для України. Усе, що є в моїх силах, я роблю для перемоги України. Вірю в те, що Донбас буде українським і я зможу приїхати до своєї Макіївки хоча б для того, щоб прийти на могилу свого батька,

Усі мої сторіз в інстаграм та інтерв'ю у ЗМІ говорять про те, що я громадянин України, який підтримує своїх героїв, бійців і людей. І що б не говорили люди, які не знають мого життя, моєї історії та моєї родини, я офіційно заявляю: я – громадянин України. Слава Україні".

Як Селезньов вступив у перепалку із Попружним: дивитися відео

Чим завершилась історія

Відзначимо, що Євгена обурило зауваження хлопця. Він вказав Попружному, що не йому вирішувати, якою мовою Селезньов буде розмовляти. До слова, після конфлікту Ренат зізнався, що сам у побуті спілкується російською.

Зрештою навіть команда Odessa Football Media Team встала на бік Селезньова та розірвала стосунки з Попружним. Хлопця звинуватили у свідомій провокації Євгена.

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Хто такий Євген Селезньов

Нагадаємо, що Селезньов пограв за Шахтар, Арсенал, Дніпро, Карабюкспор, Акхісар, Малагу, Бурсаспор, Колос та Минай. У 2016 році після початку війни Євген вирішив стати гравцем російської Кубані.

Втім надовго у країні-терористці він не затримався, а пізніше називав це рішення помилковим. Крім того, на рахунку Селезньова 11 голів у 58-ми матчах за збірну України.