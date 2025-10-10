16-летний блогер и по совместительству игрок одесской команды Ренат Попружный сделал замечание Евгению Селезневу относительно его общения на русском языке во время паузы. Бывший футболист Днепра и Шахтера в очередной раз прокомментировал этот скандал в интервью Денису Бойко, передает 24 Канал.
Как Селезнев объяснил языковой скандал с ним в Медиализе?
Экс-нападающий сборной Украины еще раз хотел прояснить данную ситуацию, которая возникла с ним в медийном чемпионате. Селезнев признался, что во время матча и паузы общался с партнерами по команде на двух языках – украинском и русском.
"Я хочу объяснить ситуацию еще раз. Тогда у нас была игра. Я общался с футболистами своей команды как на украинском, так и на русском языках. Подошел 16-летний парень и сделал мне замечание. И это кто-то снимал. Возможно, отец того парня. Потом он извинился и сказал, что не имел права делать этого, но потом уже разгонял ситуацию", – сказал экс-футболист сборной Украины.
После чего молодой блогер извинился у звезды Армата, а после снова с новой силой распиарил этот речевой момент с участием Селезнева. Парень выложил видео в своем канале в канале в тикток RenatPopruzhniy. Капитан команды из Днепра не понимает, за что он должен извиняться.
За что я должен был извиняться? Нельзя использовать другие фамилии. Я кого-то или когда-то использовал в своей жизни? Не хочу это заново разгонять, но есть вещи, когда люди не знают правды, но начинают осуждать, рассказывать, учить... У меня есть родители, папа, к сожалению, уже умер, но я думаю, что они неплохо меня научили,
– подытожил Селезнев.
Отметим, что та игра на стадионе Левого Берега закончилась победой Армата со счетом 3:4. Хет-трик в активе Селезнева.
Видео языкового конфликта Селезнева и Попружного
Что известно о языковом скандале с участием Селезнева?
- Замечание 16-летнего блогера из команды Odessa Football Media Team вызвало негативную реакцию у Селезнева. Евгений вступил с Ренатом Попружным в словесную перепалку, заявив, что разговаривает на языке, на каком захочет.
- После скандала с Селезневым парень опубликовал видео, в котором отметил, что сам в быту общается на русском, а вот в медиафутболе – государственном.
- Бывший футболист сборной Украины также выложил свое видео, в котором прокомментировал языковой скандал.
- Попружный уверял, что выложил видео не ради хайпа и просмотров.
- В то же время Селезнев заявлял в интервью, что изучает украинский язык и пытается на нем свободно общаться в повседневной жизни.