Евгений Селезнев со скамейки запасных следил за всеми тремя матчами сборной Украины в групповом раунде Евро-2012. Олег Блохин был недоволен уровнем нападающего, поэтому не выпустил его на футбольное поле. В интервью Денису Бойко бывший форвард сборной Украины еще раз вспомнил свою реакцию на критику со стороны украинского коуча, пишет 24 Канал.
Как Селезнев отреагировал на критику Блохина?
Бывший нападающий не скрывает, что в тот момент был шокирован словами легендарного наставника. Критика Олега Владимировича сильно ударила по Селезневу. Форвард Шахтера и Днепра считает, что такое заявление, которое сделал Блохин, не следует выносить на публику.
Честно сказать, что почувствовал, когда не сыграл ни одной секунды на Евро-2012? Это был шок. Это был очень тяжелый удар для меня. Еще после интервью Блохина, который сказал, что Селезнев не того уровня... Когда это прочитал не только я, но и сын, папа, мама... Зачем вообще это говорить? Олег Владимирович больше никого не тренировал. Только Динамо, с которым занял четвертое место в чемпионате. Я не говорю, что он плохой, а Селезнев лучший. Но читать о себе такие вещи... Это было странно. Что я ему плохого сделал?
– сказал Селезнев.
Напомним. На том Евро-2012 Украина не смогла выйти из группы, одержав лишь одну победу над Швецией 2:1. В то же время подопечные Блохина проиграли Франции (0:2) и Англии (0:1).
Недавно сам Олег Блохин в интервью Игорю Цыганику ответил не слова Артема Милевского о "Золотом мяче". Экс-форвард Динамо упрекал, что Олег Владимирович приносил награду даже на тренировку.
"Такого никогда в жизни не было. Мне абсолютно это не нравится. И то, что я говорил: "Да я бы сейчас забил". Такого не было. Это все байки. Если он хочет такое рассказывать, то пусть Артем рассказывает", – рассказывал Блохин.
Что известно о выступлениях Евгения Селезнева за сборную Украины?
- 24 мая 2008 года Селезнев дебютировал в футболке главной команды страны. Дебютный матч Евгения пришелся на товарищеский поединок против Нидерландов. Соперник испортил дебют нападающего, одержав победу со счетом 3:0. Селезнев в той игре отыграл 23 минуты.
- С тех пор форвард провел за сборную Украины 58 игр, в которых отметился 11 голами и 2 ассистами (данные Transfermarkt).
- Последний раз сыграл за сборную 6 июня 2018-го в матче Лиги наций против Чехии. Селезнев получил 7 игровых минут, а Украина праздновала победу со счетом 1: 2. В следующем поединке Лиги наций против Словакии Евгений провел всю игру в запасе.
- В марте 2023-го повесил бутсы на гвоздь. Его последним клубом в карьере стал Минай.