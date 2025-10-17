В донецком клубе сразу начали внутреннее расследование, а виновник Ефим Конопля уже извинился за свою активность под российским контентом. 24 Канал рассказывает о бывших и действующих игроках донецкого Шахтера, которые стали героями скандалов.

Ефим Конопля

Скандал с защитником Шахтера разгорелся поздно вечером 15 октября. Футболист "горняков" оставил лайк под видео с надписью: "Россия не для слабых и медленных". После чего очередной лайк Конопли был замечен на нарезке голов экс-игрока сборной России Романа Павлюченко.



Ефим Конопля / Фото ФК Шахтер

Добил себя футболист сборной Украины лайком под видео с Жириновским, который открыто показывал свою антиукраинскую позицию. 16 октября Ефим на своей странице в инстаграме прокомментировал скандал, где он оказался в его эпицентре. Фланговый защитник Шахтера не опроверг эту информацию, но намекнул, что источник не является проверенным, а он является патриотом Украины.

Впоследствии директор по стратегическому развитию и коммуникациям Шахтера Юрий Свиридов в комментарии изданию Чемпион сообщил, что начали внутреннее расследование, чтобы выяснить все обстоятельства. Мгновенно появился пост в инстаграме Конопли, в котором он попросил прощения.

Вы правы. Я не вкладывал в свои лайки никаких намерений. Не поддерживал ни в коем случае Россию и ее деятелей и последователей. Я патриот своей страны. Выводы сделал. Искренне извиняюсь. Больше не повторится,

– написал Конопля.



Извинения Конопли / Скриншот из инстаграма Ефима

Ефим Конопля – воспитанник клубной академии Шахтера, который провел в футболке "горняков" 99 матчей (6 голов и 14 результативных передач). Контракт 26-летнего правого защитника с дончанами рассчитан до конца сентября 2026 года.

Анатолий Тимощук

Анатолий Тимощук – один из главных предателей Украины из футбольного мира. Бывший капитан сборной Украины уехал на заработки в Россию еще тогда, когда это было "нормальным" – в 2007 году. Тимощук стал футболистом питерского Зенита.



Анатолий Тимощук / Фото Getty Images

Это дало ему толчок перейти в мюнхенскую Баварию, а уже в сезоне-2013/2014 Анатолий вернулся в российский клуб. Впоследствии на два года ездил в Кайрат Казахстан, который стал его последним клубом в профессиональной карьере футболиста.

После окончания карьеры вернулся к работе в Россию, где вошел в тренерский состав все того же Зенита, и с концами. Бывший лидер Шахтера, который родом из Луцка, с большого патриота превратился в предателя страны.

Он ни разу не высказался о войне после 24 февраля 2022 года и не осудил российскую агрессию. Хотя до этого долго был капитаном украинской сборной и отличался игрой с повязками на голове в цветах национального флага. В то же время была информация, что его отец был в рядах территориальной обороны.

За молчаливую позицию Тимощука был лишен всех титулов и лицензии тренера уровня Pro, которую выдал Центр лицензирования УАФ. Впоследствии стало известно, что Тимощук выиграл дело против УАФ по санкциям в Спортивном арбитражном суде (CAS). В CAS объяснили, что не нашли преступления в действиях Анатолия с 24 февраля по 11 марта 2022 года.

К слову, за спиной Тимощука 326 поединков, в которых он отметился 39 голами и 41 голевой передачей (данные Transfermarkt).

Ярослав Ракицкий

Если Тимощук замолчал и продолжил работать в России, то Ярослав Ракицкий открыто продемонстрировал свою гражданскую позицию. С 2019-го по 2022-й годы центральный защитник выступал во вражеском чемпионате в составе Зенита.



Ярослав Ракицкий / Фото Getty Images

Ярослав стал одним из немногих украинских игроков, которые выехали "из-за поребрика" после начала полномасштабного вторжения России в Украину. Ракицкий разорвал контракт с Зенитом и покинул Россию.

По состоянию на октябрь 2025-го Ракицкий выступает в Первой лиге Украины за одесский Черноморец. Ярослав хоть и продолжает говорить на русском языке, но активно поддерживает украинскую армию. В комментарии пресс-службе донецкого Шахтера Ракицкий признался, Если бы знал, что россияне так безжалостно нападут на его родную страну, то никогда бы не поехал играть "на болота".

Скажу, что я, в первую очередь, футболист. Футбол – моя работа и дело всей моей жизни. И в России я делал только то, что играл в футбол. А когда началась полномасштабная война 24 февраля 2022 года, то я в тот же день решил разорвать контракт и вернуться в Украину. Этот поступок и является моим ответом. Никто не мог представить такого масштаба агрессии: что россияне тысячами будут убивать украинцев, разрушать наши города. Если бы я знал, что так будет, то никогда бы не поехал играть в Россию!

– рассказывал Ярослав.

Защитник добавил, что 24 февраля 2022 года расставило все на свои места. В один день все поняли, что у нас, у цивилизованного мира нет ничего общего с Россией.

Отметим, что Ракицкий входит в перечень не многих игроков, которые провели за Шахтер более 300 матчей. В футболке донетчан Ярослав отыграл 358 игр (18 мячей и 35 результативных передач).

Иван Ордец

Еще один бывший игрок Шахтера, который был "кармильцем" в России, стал Иван Ордец. С 2019-го по 2022-й годы играл за московское Динамо. 10 июля 2022 года защитник отправился в аренду в немецкий Бохум, где убедил тренерский штаб и руководство клуба продолжить с ним сотрудничество.



Иван Ордец / Фото Александра Осипова

1 июля 2024 года Ордец на правах свободного агента стал полноценным футболистом Бохума, но закрепиться в основе не смог. Ровно через год Иван снова стал свободным агентом и до сих пор находится без команды.

Однако такой вояж в Россию навсегда испортил репутацию Ордеца. Ведь Иван отправился на заработки в соседнюю страну уже на пятый год войны. Большой хейт Иван почувствовал на себе после того, как Ордец активно отдыхал на клубных вечеринках параллельно с тем, как российская армия убивала его земляков и разрушала плодородные украинские земли.

Отметим, что в начале марта 2022-го Ордец в своем профиле в инстаграме рассказал о реалиях войны в Украине. Защитник родился в Волновахе, что в Донецкой области, которая сейчас разрушена российскими оккупантами. Он называл ситуацию в родном крае "настоящим адом", где люди умирают без еды и воды, а дети прощаются с родителями.

К слову, Иван Ордец провел за Шахтер Донецк 99 матчей (4 гола и 3 ассиста). Футболист был чемпионом страны, победителем Кубка и Суперкубка Украины в составе "горняков".

Евгений Селезнев

Бывший форвард Шахтера Евгений Селезнев также поиграл "на болотах". Черным пятном в карьере экс-нападающего является его трансфер в Кубань.



Евгений Селезнев (по центру) / Фото Getty Images

После перехода в российский клуб Селезнев сделал странное заявление. По его тогдашнему мнению, переход в Россию не закрыл перед ним "двери" в сборную Украины. Ведь сам футболист не видел в таком переходе какую-то катастрофу или измену.

Я не читаю интернет. Не думаю, что меня перестанут вызывать, если буду забивать голы за Кубань. Я никогда не смешивал спорт и политику. Сложилась определенная ситуация, надеюсь, люди разберутся. Может, кто-то назвал меня предателем, не знаю... Но я никого не предавал! Поступил честно перед всем. У меня оставалось еще два месяца контракта с Днепром. Если бы, не дай Бог, я получил травму, кто мне потом будет платить деньги? Поймите, я хочу играть в футбол и поехать на чемпионат Европы. Вот, собственно, и все,

– рассказывал игрок российской прессе.

За клуб из Краснодара Селезнев провел 10 игр (3 гола). "За поребриком" Евгений выступал с 25 февраля 2016-го по 1 июля того же года.

В июне 2023-го Селезнев назвал свой трансфер в Кубань "ошибкой".

"Свои ошибки я признаю. И уже извинился за это. Я там был два месяца. Кто-то лояльно к этому относился, кто-то хуже. Это моя ошибка, я за нее отвечаю. Как только я понял, что я сделал, сразу оттуда с***лся. Я понял, что там не моя страна, мы – разные люди. Я думал, что, возможно, было какое-то недоразумение между странами, но я увидел, что мы реально разные с ними. Я, как и многие, считал, что это братский народ. Но я всегда был украинцем", – заявил Селезнев в интервью ПРОФУТБОЛ Digital.

Напомним, что Евгений Селезнев сыграл 74 матча за Шахтер, в которых забил 30 голов и ведал 7 результативных передач.

Также вляпывался в языковой скандал в чемпионате Медиалиги. Недавно Селезнев прокомментировал словесный конфликт с 16-летним блогером.

Алексей Гай

Алексей Гай является еще одним украинским футболистом, который в свое время поиграл в России. В течение 2016 – 2018 годов полузащитник играл в Кубани. Кроме этого бывший футболист Шахтера отметился скандальным интервью, в котором не назвал Россию агрессором, что еще больше заставило украинских фанов возненавидеть Гая.



Алексей Гай / Фото донецкого клуба

В интервью Украинскому футболу Гай рассказывал, что его даже называли сепаратистом. Однако это вообще не имеет ничего общего с его мыслями и взглядами, уверял экс-футболист.

Я остался в Украине, живу здесь со своей семьей и люблю нашу страну. Я мог остаться в России, но после окончания контракта с Кубанью вернулся на родину, потому что свое будущее связываю исключительно с Украиной,

– говорил Гай.

Алексей в комментарии рассказал, сожалеет ли о переходе в Кубань. По словам Гая, если бы он знал, что все так случится, то ни в коем случае не поехал бы играть в Россию.

Отметим, что за Кубань Гай провел 64 матча, а за Шахтер – 212.

Дмитрий Иванисеня

Маленькой копией Тимощука и "кармильцем" является Дмитрий Иванисеня. С июля 2021-го года опорный полузащитник выступает за самарский Крылья Советов.



Дмитрий Иванисеня / Фото российского Крылья Советов

В отличие от Ракицкого, Иванисеня остался играть в террористической стране. У Иванисени до сих пор есть контракт с российским клубом до конца текущего сезона-2025/2026.

Ранее бывший футболист луганской Зари Артем Громов пытался оправдать Иванисеню, который якобы не смог разорвать контракт с российским клубом. Громов сообщал, что в контракте опорника была прописана огромная сумма, которую он должен был оплатить в случае досрочного расторжения контракта с его стороны. Хотя УЕФА освободила легионеров от выплат еще в начале весны 2022 года.

Иванисеня играет молчанку, что касается темы войны в Украине. Дмитрий закрыл от греха подальше свой аккаунт в инстаграме. Футболист выбрал деньги, а не собственную репутацию. Полузащитник повелся на деньги. Еще несколько лет назад был инсайд, что Иванисеня зарабатывал в России около 490 тысяч долларов в год.

В начале июня прошлого года Иванисеня еще больше закрепил статус предателя. Футболист получил гражданство России.

Отметим, что Дмитрий Иванисеня не провел ни одного матча за главную команду Шахтера. За его спиной более 50 игр за Шахтер-3.

К сожалению, это далеко не все игроки, которые были частью Шахтера, которые играют в России или вляпывались в скандалы.