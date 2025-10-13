Некоторые футболисты даже остались в России после 24 февраля 2022 года. 24 канал рассказывает о том, кто из известных украинских игроков выступал за клубы страны-агрессора и где они сейчас.

Сергей Ребров

Ребров в Рубине / Фото Getty Images

Сергей Ребров в 2005 году вернулся в Динамо из английского Вест Хэма. В первом же сезоне украинского форварда признали лучшим игроком киевского клуба. Впоследствии его назначили капитаном.

Затем Ребров немало времени проводил на скамейке запасных Динамо. А потом появились слухи о возможном переходе футболиста в киевский Арсенал. Однако в январе 2008 года Юрий Семин возглавил "бело-синих" и возобновил карьеру нападающего.

Президент Динамо Игорь Суркис даже говорил о продлении контракта с Ребровым. Однако через некоторое время футболист перешел в казанский Рубин. Российский клуб пообещал нападающему стабильное игровое время и солидную зарплату – примерно 1 миллион евро.

Как Ребров показал себя в Рубине? По данным Transfermarkt, Сергей Ребров сыграл за Рубин в 33 матчах во всех турнирах, став чемпионом России в 2008 и 2009 годах. На счету форварда пять забитых мячей, а также одна результативная передача.

Как сообщает "Чемпион", Сергей Ребров рассказывал о периоде своей футбольной карьеры в Рубине.

Раньше я бегал примерно в два раза меньше – сейчас двигаюсь намного интенсивнее. А недавно смотрел какую-то передачу, и услышал довольно интересное мнение об игре Реброва и Семака. Мол, эти люди отличаются повышенной самоотдачей, потому что приехали в Казань не из-за денег, а для того, чтобы оправдать надежды наставников, доказав, что их рано списывают со счетов и в таком возрасте можно демонстрировать хороший футбол,

– рассказывал Ребров.

Профессиональную карьеру футболист завершил в 2009 году, проведя лишь один сезон в российском клубе. Сейчас Сергей Станиславович работает главным тренером сборной Украины.

Максим Калиниченко

Калиниченко в Спартаке / Фото росСМИ

Максим Калиниченко был звездой Днепра и одним из самых перспективных футболистов Украины. В 2000 году украинский полузащитник присоединился к московскому Спартаку – сумма трансфера составила примерно 2 миллиона долларов.

В одном из интервью Калиниченко объяснил, свое решение перейти в российский клуб. Полузащитник заявил, что: "Перейти в Спартак – это шанс сыграть в Лиге чемпионов и бороться за титулы".

Калиниченко в первом сезоне провел мало матчей, но в следующей кампании начал получать больше игровой практики. Футболист стал любимцем московской публики.

Всего Максим Калиниченко сыграл за Спартак 145 матчей и забил 15 голов, а также выиграл Кубок России, кроме того, в московском клубе с 2005 по 2007 годы становился серебряным призером местного чемпионата.

В 2008 году футболист вернулся в Днепр, а через три года перешел в Таврию, где завершил карьеру. После начала полномасштабного вторжения в 2022 году Калиниченко покинул Россию, где работал в Спартаке. Сейчас он проживает за границей.

Владислав Ващук

Ващук в Спартаке / Фото росСМИ

Владислав Ващук в 2003 году покинул киевское Динамо и перешел в московский Спартак. В интервью Футбол 24 бывший украинский футболист рассказал о переходе в российский клуб.

Ващук рассказал, что тогда у него была травма крестообразной связки, а также у него завершался контракт с Динамо. Экс-футболист отметил, что Игорь Суркис дал ему понять, что он не нужен киевлянам.

Переход Ващука из Динамо в Спартак вызвал резонанс среди сообщества украинских болельщиков. Поскольку киевский и московский клуб были ожесточенными врагами на протяжении длительного времени.

Бывший защитник признался, что у него не было других вариантов, кроме перехода в Спартак. Однако после того, как Ващук ушел из Динамо, он узнал, что его хотели подписать Монако и дортмундская Боруссия.

Понимал, что если не пойду в Спартак, в Киеве сгнию, карьера на том будет завершена. В Москве знал Егора Титова, Диму Парфенова. Мне организовали встречу с владельцем клуба Андреем Червиченко. Во время разговора согласовали условия контракта. По сравнению с тем, что предлагал Игорь Михайлович, они были намного лучше,

– рассказал Ващук.

После Спартака Ващук перешел в Черноморец, откуда вернулся в Динамо. В 2008 году присоединился к Львову, а через год во второй раз перешел в одесский клуб. Свою карьеру он завершил в Волыни в 2011 году.

В 2023 году Владислав Ващук присоединился к рядам Национальной гвардии Украины. Военную службу бывший футболист проходит в медицинской роте "Буревій". В 2025 году получил звание лейтенанта.

Анатолий Тимощук

Тимощук в Зените / Фото росСМИ

Анатолий Тимощук зимой 2007 года присоединился к Зениту из Санкт-Петербурга. Клуб, который спонсирует "Газпром" заплатил донецкому Шахтеру за футболиста примерно 20 миллионов долларов.

В том же сезоне Зенит выиграл чемпионат России, а Тимощука признали лучшим игроком РПЛ. С 2009 по 2013 год полузащитник поиграл в мюнхенской Баварии, откуда вернулся в петербургский клуб.

В 2016 году Анатолий Тимощук завершил футбольную карьеру в Кайрате из Казахстана. В 2017 году он стал ассистентом главного тренера Мирчи Луческу в Зените.

После начала полномасштабного вторжения в 2022 году Тимощук остался в России и замалчивает ужасные преступления кремлевской власти против Украины. Более того, в 2025 году получил подозрение от Киевской городской прокуратуры в пособничестве государству-агрессору.

Тимощук с футболкой, которую продали на аукционе / Фото росСМИ

В сентябре 2024 года состоялся аукцион после благотворительного матча, где футболка с подписью Тимощука была продана за 700 тысяч рублей. Позже средства отправили 106 разведывательному батальону российской армии.

Впоследствии Тимощук пытался оправдаться за свое преступление. Бывший футболист выступил с циничным заявлением относительно благотворительного аукциона, который состоялся в прошлом году.

"С первых дней любого давления клуб оказал мне всяческую поддержку. Особенно это ценно, когда происходят такие парадоксальные процессы, где меня пытаются обвинить лично в том, что все команды мира делают на постоянной основе, передавая экипировку во всевозможные благотворительные проекты. Мы, как одна семья, все работаем на один результат, долгие годы защищаем честь и достоинство клуба, а также интересы футбола во всем мире", – сказал Тимощук.

Евгений Селезнев

Селезнев в Кубани / Фото росСМИ

Евгений Селезнев выступал за Днепр с 2012 по 2016 год. В этот период клуб постигли финансовые проблемы, которые впоследствии привели его к банкротству.

Футболисты долгое время не получали зарплату, а затем покинули клуб после того, как его перевели в низшие дивизионы. Среди них и Евгений Селезнев, перед которым клуб имел большую задолженность.

В 2016 году Селезнев отправился в Россию, где присоединился к местной Кубани. В клубе из Краснодара украинский форвард провел всего 9 матчей и отметился тремя голами.

В 2023 году Евгений Селезнев в интервью для SportArena поделился воспоминаниями о переходе в Кубань. Бывший украинский футболист признался, что это было его ошибкой.

Я очень жалею о том периоде карьеры в России. Пожалуй, это одно осталось, что меня мучает. Как я мог сделать так. Потом узнал, что за 2 – 3 дня до закрытия трансферного окна президент Спортинга свой частный самолет присылал за мной. Мне только потом показали переписку, а тогда не сказали об этом,

– рассказал Селезнев.

Отметим, что в том же 2016 году Евгений Селезнев вернулся в Шахтер. Сейчас бывший украинский футболист выступает в составе днепровского Армата из медиалиги.

Недавно Селезнев попал в языковой скандал, поспорив с 16-летним блогером. Блогер Renepro начал упрекать бывшего футболиста за русский язык во время матча медиалиги.

Александр Зинченко

Зинченко в Уфе / Фото росСМИ

Александр Зинченко является воспитанником академии донецкого Шахтера. Однако во взрослую команду "горняков" украинский футболист не смог пробиться и перебрался в Россию.

Зинченко с 2015 по 2016 год выступал в местной Уфе. Впоследствии футболист перешел в Манчестер Сити.

Отметим, что в Уфе хотели, чтобы Зинченко получил российское гражданство и играл за сборную России. Тогда уже бывший глава УАФ Андрей Павелко попросил, чтобы Михаил Фоменко дал футболисту сыграть несколько минут за сборную Украины в официальном матче.

Тогда Фоменко выпустил Зинченко в матче с Испанией в отборе на Евро-2016. С этого момента, по правилам УЕФА, Александр больше не мог представлять любую другую национальную команду.

В своей автобиографии "Верить" Александр Зинченко рассказал о том, почему решил выступать за Россию. Футболист заявил, что у него не было выбора, ведь Шахтер блокировал его переходы в украинские клубы.

Шахтер был слишком мощным в этом плане. Ни один клуб не мог противостоять им. Это было нереально. Я был словно птичка в клетке в Украине, в ловушке без выхода. Мне пришлось покинуть Украину,

– говорится в автобиографии Зинченко "Верить".

Сейчас Александр Зинченко продолжает выступать в Английской Премьер-лиге. Он выступает за Ноттингем Форест, куда перешел из Арсенала в сезоне 2025/2026 на правах аренды.

Андрей Гусин

Андрей Гусин / Фото Динамо Киев

Андрей Гусин в конце своей карьеры отправился в Россию. В 2005 году футболист сборной Украины присоединился к Крыльям Советов, где сыграл в 39 матчах и отметился девятью голами.

В 2007 году Гусин перешел в другой российский клуб. Полузащитник присоединился к Сатурну, где сыграл всего в 13 матчах, а затем завершил футбольную карьеру, повесив бутсы на гвоздь.

Осенью 2014 года Андрей Гусин трагически погиб на автодроме "Чайка" в Киеве, ведь не справился с управлением и разбился на мотоцикле. Похоронили его на Байковом кладбище.

Ярослав Ракицкий

Ракицкий в Зените / Фото росСМИ

Ярослав Ракицкий с 2006 по 2019 годы выступал за Шахтер. В 2019 году украинский футболист отправился в Россию, где присоединился к питерскому Зениту.

В российском клубе Ракицкий играл до 2022 года, откуда затем перешел в Адану Демирспор, после того, как Россия вторглась в Украину. Футболист сразу покинул вражескую страну и четко заявил о своей позиции относительно войны.

"Футбол – моя работа и дело всей моей жизни. И в России я делал только то, что играл в футбол. А когда началась полномасштабная война 24 февраля 2022 года, то я в тот же день решил разорвать контракт и вернуться в Украину. Этот поступок и является моим ответом. Никто не мог представить такого масштаба агрессии, что россияне тысячами будут убивать украинцев, разрушать наши города. Если бы я знал, что так будет, то никогда бы не поехал играть в Россию", – высказался Ракицкий.

Один сезон Ярослав провел в Турции. В 2023 году футболист вернулся в родной Шахтер.

Дарио Срна в интервью ютуб-каналу "ТаТоТаке" рассказал, почему Ярослав Ракицкий перешел в Зенит. Спортивный директор Шахтера назвал, что одной из причин было отношение главного тренера Паулу Фонсеки к футболисту.

Ракицкий перешел в Зенит из-за Фонсеки. Он не играл у него с самого начала, а держать у себя игрока, на которого не рассчитывает тренер и который получает большие деньги – это бессмысленно,

– рассказал Срна.

Сейчас Ярослав Ракицкий проживает в Украине. Бывший футболист Шахтера и сборной выступает в Первой лиге, защищая "цвета" одесского Черноморца.

Артем Милевский

Милевский в Тосно / Фото росСМИ

Артем Милевский долгий период карьеры выступал за киевское Динамо. Однако в 2013 году нападающий покинул "бело-синих", ведь у него завершился контракт, а также был конфликт с Олегом Блохиным, главным тренером киевского клуба.

Футболист нарушал режим, вызывающе относился к тренировкам. После Динамо в карьере Милевского было немалое количество клубов – он поиграл в Хорватии, Беларуси, Румынии, Венгрии и Турции.

Однако в 2016 году Милевский отправился в Россию, где присоединился к Тосно. В местном клубе украинский нападающий сыграл лишь в 17 матчах и не отметился голевыми действиями, а в 2017 году перешел в Динамо-Берестя из Беларуси.

Артем Милевский завершил карьеру в 2021 году. Сейчас бывший футболист Динамо и сборной Украины выступает за команду Ignis из медиалиги.

Александр Алиев

Алиев в Локомотиве / Фото росСМИ

Александр Алиев выступал за Динамо, но впоследствии в Динамо у него произошел конфликт с главным тренером Валерием Газзаевым, который давил на футболиста.

В итоге Александр Алиев перебрался в Локомотив на правах аренды, где он сыграл 25 матчей и забил 14 голов. Однако после отставки тренера Газзаева футболист вернулся в Динамо.

В 2014 году Алиев во второй раз отправился в Россию. Футболист Динамо присоединился к Анжи из Махачкалы, где провел 22 матча и забил 3 гола. В 2015 году он вернулся в Украину, перейдя в Рух, который тогда выступал в любительской лиге.

Футбольную карьеру Алиев завершил в 2018 году. Сейчас Александр выступает за клуб из украинской медиалиги под названием Ignis. Недавно бывший футболист получил приговор от суда за то, что управлял транспортным средством в нетрезвом состоянии.