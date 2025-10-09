Из-за пьяной езды Александр Алиев должен заплатить штраф в виде 17 тысяч гривен. Кроме этого денежного штрафа бывший футболист получил запрет на управление транспортными средствами сроком на один год, пишет 24 Канал со ссылкой на Единый государственный реестр судебных решений.

Вот так "Кайфуете и выпиваете": Алиев пообещал повезти на ноль украинских мужчин

Какое наказание суд вынес Алиеву?

Как указано в постановлении, 12 апреля текущего 2025 года около 14:10 на бульваре Чоколовском в Киеве местная полиция остановила люксовый автомобиль марки Mercedes-Benz G-350, за рулем которого как раз находился Алиев.

Правоохранители зафиксировали, что бывший футболист управлял транспортным средством в нетрезвом состоянии, а его поведение было неадекватным. От прохождения медицинского осмотра водитель отказался. Патрульная полиция Киева дополнительно сообщала, что водитель и его пассажирка не реагировали на требование полицейских прекратить противоправные действия.

"Мы сообщили, что они будут задержаны и доставлены в полицейский участок для составления соответствующих административных материалов. Чтобы помешать действиям полицейских, пассажирка залезла на служебный автомобиль", – рассказывали правоохранители.

Во время судебного заседания Алиев не признал своей вины, аргументировав это тем, что полиция не имела оснований останавливать его машину. Адвокат бывшего футболиста киевского Динамо пытался закрыть производство, из-за отсутствия состава правонарушения. Суд не пошел на встречу защитнику экс-футболиста. В то же время адвокат Алиева настаивал, что патрульные должны руководствоваться другой инструкцией, ведь его клиент является военнослужащим.

К слову. Александр Алиев в интервью Славе Демину ранее рассказывал, что не участвовал в прямом боевом контакте с российскими оккупантами. Зато с начала полномасштабной войны Александр служит в 129-м батальоне 112-й бригады теробороны, базирующейся на Оболони в Киеве.

Суду не было предоставлено доказательств, что данное дело, связано с выполнением воинского долга или при исполнении служебных обязанностей. Поэтому Александр Алиев понес свое наказание.

Что еще известно о скандальном инциденте на дороге с Алиевым?